В Анатолії розмовляли грецькою: бронзова табличка розкрила нашарування культур стародавнього міста

Завдяки стародавньому бронзовому артефакту вчені змогли дізнатися про те, як елліністична культура впливала на стародавнє хетське місто Аніша. Цей артефакт виявився важливим джерелом інформації про події 2000-літньої давності.

Related video

На території сучасної Туреччини колись процвітало хетське місто Аніша. Це місто, розташоване в історичному регіоні Каппадокія, має багату історію, що сягає тисячоліть, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Аніша згадувалася в ассирійських текстах XIX ст. до н. е. під назвою Каніш. З часом місто розвивалося і врешті-решт отримало назву Аніша, яка вперше згадується на монеті, датованій III ст. до н. е.

Увагу до цього міста привернув стародавній артефакт — бронзова пластина, прикрашеної написами, яка датується 160-150 роками до н. е. Цю плиту, відому як "Табличка з Аніши", знайшли наприкінці XIX століття, а зараз вона зберігається в Берлінському музеї.

Фото: İHA

Ця знахідка дає змогу дослідити правові та соціальні звичаї стародавньої Аніши і ширшого регіону Каппадокії. Напис вшановує Аполлонія, сина Аббаса, визнаючи його "благодійником" міста. Цей титул, наданий міською радою та народними зборами, відображає важливість суспільного визнання в той час.

Написи на артефакті вказують на грецьку мову як панівну мову міста, що демонструє зв'язки з елліністичним світом. Проте, як зазначили вчені, імена, згадані на таблиці, вказують на перську культуру.

Окрім Аполлонія, декрет вшановує акт царя Аріарата, який надав громадянам Аніши нову конституцію. Також на ній записано імена посадових осіб.

Важливо

Назву стародавнього іранського міста знайшли на печатці: цьому артефакту 1800 років (фото)

Важливість таблички випливає з того, що вона зберігалася у храмі Астарти. Цей зв'язок вказує на релігійне значення, переплетене з повсякденним життям стародавньої Аніши.

Раніше Фокус писав про те, як 13-річна Хелен Карлтон-Сміт зробила внесок в археологію. Працюючи з жінками-археологинями, вона допомогла відкопати такі скарби, як золоті монети, глиняний посуд і складні мозаїки.

Також ми розповідали про знахідку американських військовослужбовців. Вони виявили стародавній табір, якому 8200 років у Нью-Мексико.