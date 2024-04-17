Вокруг света за 99 дней: какой животное может пересечь океан за этот невероятно короткий период

Исследователи обнаружили, что одному из самых грозных хищников Мирового океана необходимо чуть менее 100 дней, чтобы проплыть из Африки в Австралию.

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Большие белые акулы — одни из самых грозных хищников в океане, а также одни из самых выносливых путешественников в мире, а потому их регулярно можно увидеть пересекающими экстремальные маршруты по всему Мировому океану, пишет IFLScience.

Исследования показали, что эти морские хищники способны совершать одни из самых быстрых в мире трансокеанских миграций, когда-либо наблюдаемых среди морских животных. В начале 2000-х годов ученые наблюдали за самкой большой белой акулы, которая проплыла около 20 000 километров из Южной Африки в Австралию, а затем обратно — на все про все ей потребовалось 9 месяцев.

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В 2005 году ученые провели исследование, посвященное этой трансокеанской миграции морского хищника. Они обнаружили, что первый этап путешествия на восток через Индийский океан стал одной из самых быстрых известных трансокеанских обратных миграций среди всех морских животных.

Акулу-рекордсменку назвали Николь, в честь известной актрисы Николь Кидман, которая является поклонницей больших белых акул. 7 ноября 2003 года ученые прикрепили к самке электронный трекер, когда она находилась в водах Южной Африки, это позволило команде отслеживать ее передвижение. Известно, что по завершению первого этапа путешествия трекер упал в Западной Австралии, а данные с него были переданы на спутник.

В результате ученые обнаружили, что Николь проплыла от Южной Африки до Австралии, около 11 000 километров, всего за 99 дней — это рекордный результат. С помощью электронной метки ученым также удалось раскрыть несколько любопытных деталей этой миграции.

Во-первых, во время путешествия их Южной Африки в Австралию акула плыла в среднем со скоростью 4,7 километра в час, что соперничает с самым быстрым в океане тунцом. Во-вторых, команда обнаружила, что большую часть путешествия акула провела на поверхности воды, хотя порой она ныряла на глубину 980 метров — в 2005 году это стало рекордом для белых акул. Однако позже ученые обнаружили, что эти высшие хищники в океане на самом деле способны погружаться на глубину 1128 метров.

По словам ведущего автора исследования 2005 года, доктора Рамона Бонфила, результаты их работы показали, что большие белые акулы на самом деле могут быть более уязвимы в открытом океане чем считалось ранее. Большие белые акулы уже находятся в уязвимом положении, а потому эти животные охраняются на национальном уровне в таких местах, как Южная Африка и Австралия. Однако во время своих продолжительных трансокеанских миграций акулы, вероятно уязвимы перед человеческим промыслом в открытом океане.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу.