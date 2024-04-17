Навколо світу за 99 днів: яка тварина може перетнути океан за цей неймовірно короткий період

Дослідники виявили, що одному з найгрізніших хижаків Світового океану необхідно трохи менше ніж 100 днів, щоб проплисти з Африки до Австралії.

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Великі білі акули — одні з найгрізніших хижаків в океані, а також одні з найвитриваліших мандрівників у світі, а тому їх регулярно можна побачити такими, що перетинають екстремальні маршрути по всьому Світовому океану, пише IFLScience.

Дослідження показали, що ці морські хижаки здатні здійснювати одні з найшвидших у світі трансокеанських міграцій, коли-небудь спостережуваних серед морських тварин. На початку 2000-х років вчені спостерігали за самкою великої білої акули, яка пропливла приблизно 20 000 кілометрів з Південної Африки до Австралії, а потім назад — на все про все їй знадобилося 9 місяців.

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У 2005 році вчені провели дослідження, присвячене цій трансокеанській міграції морського хижака. Вони виявили, що перший етап подорожі на схід через Індійський океан став однією з найшвидших відомих трансокеанських зворотних міграцій серед усіх морських тварин.

Акулу-рекордсменку назвали Ніколь, на честь відомої акторки Ніколь Кідман, яка є прихильницею великих білих акул. 7 листопада 2003 року вчені прикріпили до самки електронний трекер, коли вона перебувала у водах Південної Африки, це дало змогу команді відстежувати її пересування. Відомо, що по завершенню першого етапу подорожі трекер упав у Західній Австралії, а дані з нього було передано на супутник.

У результаті вчені виявили, що Ніколь пропливла від Південної Африки до Австралії, приблизно 11 000 кілометрів, всього за 99 днів — це рекордний результат. За допомогою електронної мітки вченим також вдалося розкрити кілька цікавих деталей цієї міграції.

По-перше, під час подорожі з Південної Африки до Австралії акула пливла в середньому зі швидкістю 4,7 кілометра на годину, що змагається з найшвидшим в океані тунцем. По-друге, команда виявила, що більшу частину подорожі акула провела на поверхні води, хоча деколи вона пірнала на глибину 980 метрів — у 2005 році це стало рекордом для білих акул. Однак пізніше вчені виявили, що ці найвищі хижаки в океані насправді здатні занурюватися на глибину 1128 метрів.

За словами провідного автора дослідження 2005 року, доктора Рамона Бонфіла, результати їхньої роботи засвідчили, що великі білі акули насправді можуть бути більш уразливими у відкритому океані, ніж вважалося раніше. Великі білі акули вже перебувають у вразливому становищі, а тому ці тварини охороняються на національному рівні в таких місцях, як Південна Африка та Австралія. Однак під час своїх тривалих трансокеанських міграцій акули, ймовірно, вразливі перед людським промислом у відкритому океані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.