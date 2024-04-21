Громче всех ревут в океане и слышат на расстоянии 1600 км: о каком морском гиганте речь

Исследователи рассказали об одном из самых крупных и громких животных в океане и о том, насколько далеко они могут слышать друг друга.

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Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для множества животных. Некоторые из них предпочитают вести одиночный образ жизни, но им все равно в какой-то момент необходимо общаться с сородичами для поиска группы для миграции или партнера, с которым можно родить здоровых детенышей, пишет IFLScience.

Животные в океане не могут использовать телефон или приложение для знакомства, видимость в воде также ограничена, а потому им требуются другие методы, которые бы позволили свободно общаться друг с другом. В результате самые крупные животные в океане, и на Земле в целом, синие киты используют для общения голос. Как далеко они могут слышать?

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Исследователи обнаружили, что в хороших условиях синие киты могут слышать на расстоянии до 1600 километров. В воде звук распространяется быстрее и дальше, чем в воздухе, однако удивительному слуху китов также способствует и то, что они являются самыми громкими животными в океане. Некоторые эксперты называют самыми громкими в океане кашалотов — издают звуки громкостью в 230 децибел, однако они издают их короткими очередями, а потому не все исследователи учитывают этот звук.

В то же время синие киты могут издавать звуки громкостью 188 децибел, что громче, чем звук реактивного двигателя при взлете, который достигает от 125 до 155 децибел. Любопытно, что звуки синего кита, хоть и являются самыми громкими в океане, не слышны человеческому уху: животные общаются в инфразвуковом диапазоне, что слишком низко для человеческого уха.

В недавнем исследовании ученые также обнаружили, что усатые киты, к которым относятся и синие, развили уникальные структуры, позволяющие им издавать столь низкочастотные и сложные вокализации. Голосовые связки этих морских гигантов превратились в пару удлиненных цилиндров, сливающихся вместе в U-образной форме, охватывающей почти всю длину гортани.

По словам автора исследования, профессора Текумсе Фитча, вероятно, эта форма развилась ля того, чтобы сохранить жесткость открытых дыхательных путей, когда китам приходится вдыхать и выдыхать огромные объемы воздуха во время дыхания на поверхности.

Но не только их голосовые и слуховые способности делают синих китов впечатляющими — недавно они вернули себе корону самого тяжелого животного, когда-либо жившего на Земле.

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