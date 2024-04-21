Голосніше за всіх ревуть в океані та чують на відстані 1600 км: про якого морського гіганта йдеться

Дослідники розповіли про одну з найбільших і найгучніших тварин в океані та про те, наскільки далеко ті можуть чути одне одного.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домом для безлічі тварин. Деякі з них вважають за краще вести самотній спосіб життя, але їм усе одно в якийсь момент необхідно спілкуватися з родичами для пошуку групи для міграції або партнера, із яким можна народити здорових дитинчат, пише IFLScience.

Тварини в океані не можуть використовувати телефон або застосунок для знайомства, видимість у воді також обмежена, а тому їм потрібні інші методи, які б дали змогу вільно спілкуватися одне з одним. У результаті найбільші тварини в океані та на Землі загалом, сині кити, використовують для спілкування голос. Як далеко вони можуть чути?

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Дослідники виявили, що в хороших умовах сині кити можуть чути на відстані до 1600 кілометрів. У воді звук поширюється швидше й далі, ніж у повітрі, проте дивовижному слуху китів також сприяє те, що вони — найгучніші тварини в океані. Деякі експерти називають найгучнішими в океані кашалотів — ті видають звуки гучністю 230 децибелів, проте вони видають їх короткими чергами, а тому не всі дослідники враховують цей звук.

Водночас сині кити можуть видавати звуки гучністю 188 децибелів, що гучніше, ніж звук реактивного двигуна під час зльоту, який сягає від 125 до 155 децибелів. Цікаво, що звуки синього кита, хоч і є найгучнішими в океані, не чутні людському вуху: тварини спілкуються в інфразвуковому діапазоні, що занадто низько для людського вуха.

У недавньому дослідженні вчені також виявили, що вусаті кити, до яких належать і сині, розвинули унікальні структури, що дозволяють їм видавати настільки низькочастотні та складні вокалізації. Голосові зв'язки цих морських гігантів перетворилися на пару подовжених циліндрів, що зливаються разом в U-подібній формі, яка охоплює майже всю довжину гортані.

За словами автора дослідження, професора Текумсе Фітча, імовірно, ця форма розвинулася для того, щоб зберегти жорсткість відкритих дихальних шляхів, коли китам доводиться вдихати й видихати величезні обсяги повітря під час дихання на поверхні.

Але не тільки їхні голосові та слухові здібності роблять синіх китів дивовижними — нещодавно вони повернули собі корону найважчої тварини, яка коли-небудь жила на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що найважча тварина в історії Землі досі живе на планеті: хто це.