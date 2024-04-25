Не пушистый, а толстый. Назван перечень еды, от которой толстеют наши собаки

Исследователи подсчитали калории в самых популярных угощеньях для собак с хозяйского стола.

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Исследование показало, что остатки еды со стола, которыми любят лакомиться собаки, могут вызывать сильное ожирение у питомцев, пишет DailyMail.

"Большинство из нас не до конца осознают, насколько калорийной может быть наша еда для питомцев. Этот вопрос особенно актуален для небольших собак, а также пород, которые склонны к ожирению, к примеру, мопсы и лабрадоры. Для маленьких собак, таких как мопсы, одна сосиска может составлять почти половину рекомендуемой суточной нормы калорий", — говорит представитель Pet Range Лиза Мелвин.

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В рамках исследования компания Pet Range обозначила рекомендуемую норму калорий для собак разных размеров. Очень маленьким породам собак, таким как чихуахуа, нужно всего 247 калорий в день, маленьким породам, таким как мопсы – 440 калорий.

Средним собакам, таким как бигль, требуется 739 калорий, а крупным собакам, к примеру, далматинцам – 1092 калории.

Очень крупным собакам, таким как лабрадоры-ретриверы, необходимо ежедневно 1408 калорий, а большим собакам, таким как ротвейлеры — 1701 калория.

После этого исследователи изучили процент калорий в объедках со стола, которыми чаще всего угощают питомцев.

К примеру, два кусочка бекона могут показаться не слишком большой порцией, но анализ показал, что это будет соответствовать 58,5% ежедневной нормы собак размера XS. Даже для собак размера XXL такое угощенье эквивалентно 8,5% рекомендуемой дневной нормы калорий.

Другие популярные угощения, такие как сосиски и жареная курица, также могут сказаться на весе питомца. Остатки яичницы, если речь идет об одном яйце, составляют 31% калорий для очень маленьких пород.

Одна столовая ложка сыра чеддер составляет 10% дневной нормы калорий для маленьких пород.

"Многие из нас не осознают, сколько проблем может быть связано с лишним весом. От заболеваний костей до проблем с сердцем и общего состояния здоровья – ожирение может нанести огромный ущерб вашему питомцу", — говорит Мелвин.

Если же вы заметили, что собака набирает лишний вес, к счастью, если несколько советов, как повернуть все вспять.

"Чтобы помочь своему питомцу похудеть здоровым образом, нужно обеспечить ему сытное, сбалансированное питание и умеренные порции еды", — подытожили эксперты.

Напомним, ученые объяснили, что произойдет, если кормить собаку только "человеческой едой". Исследователи изучили, как корм, человеческая пища и беpзерновые корма влияют на здоровье домашних питомцев.