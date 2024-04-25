Не пухнастий, а товстий. Названо перелік їжі, від якої товстіють наші собаки

Дослідники підрахували калорії в найпопулярніших частуваннях для собак з хазяйського столу.

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Дослідження показало, що залишки їжі зі столу, якими люблять ласувати собаки, можуть викликати сильне ожиріння у вихованців, пише DailyMail.

"Більшість із нас не до кінця усвідомлюють, наскільки калорійною може бути наша їжа для вихованців. Це питання особливо актуальне для невеликих собак, а також порід, які схильні до ожиріння, наприклад, мопси та лабрадори. Для маленьких собак, таких як мопси, одна сосиска може становити майже половину рекомендованої добової норми калорій", — говорить представник Pet Range Ліза Мелвін.

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У рамках дослідження компанія Pet Range визначила рекомендовану норму калорій для собак різних розмірів. Дуже маленьким породам собак, таким як чихуахуа, потрібно всього 247 калорій на день, маленьким породам, таким як мопси — 440 калорій.

Середнім собакам, таким як бігль, потрібно 739 калорій, а великим собакам, наприклад, далматинцям — 1092 калорії.

Дуже великим собакам, таким як лабрадори-ретривери, необхідно щодня 1408 калорій, а великим собакам, таким як ротвейлери — 1701 калорія.

Після цього дослідники вивчили відсоток калорій в недоїдках зі столу, якими найчастіше пригощають вихованців.

Приміром, два шматочки бекону можуть здатися не надто великою порцією, але аналіз показав, що це відповідатиме 58,5% щоденної норми собак розміру XS. Навіть для собак розміру XXL таке частування еквівалентно 8,5% рекомендованої денної норми калорій.

Інші популярні частування, такі як сосиски та смажена курка, також можуть позначитися на вазі вихованця. Залишки яєчні, якщо йдеться про одне яйце, становлять 31% калорій для дуже маленьких порід.

Одна столова ложка сиру чедер становить 10% денної норми калорій для маленьких порід.

"Багато хто з нас не усвідомлює, скільки проблем може бути пов'язано із зайвою вагою. Від захворювань кісток до проблем із серцем і загального стану здоров'я — ожиріння може завдати величезної шкоди вашому улюбленцю", — каже Мелвін.

Якщо ж ви помітили, що собака набирає зайву вагу, на щастя, є кілька порад, як повернути все назад.

"Щоб допомогти своєму вихованцеві схуднути здоровим чином, потрібно забезпечити йому ситне, збалансоване харчування і помірні порції їжі", — підсумували експерти.

Нагадаємо, вчені пояснили, що станеться, якщо годувати собаку тільки "людською їжею". Дослідники вивчили, як корм, людська їжа і беззернові корми впливають на здоров'я домашніх улюбленців.