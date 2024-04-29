Культовые туманности: астрономы показали изменения остатков сверхновых за 20 лет (видео)

Благодаря новой анимации можно наблюдать, как в Крабовидной туманности и туманности Кассиопея А проходят ударные волны.

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Если речь идет о разнообразных астрономических объектах, то многие представляют их в виде статичных изображений из глубокого космоса. Это красочные снимки туманностей и галактик, которые застыли во времени. Но на самом деле нет ничего статичного во Вселенной и все меняется. Но из-за огромных расстояний тяжело увидеть эти изменения. Но астрономы представили уникальную анимацию, которая объединяет два знаменитых остатка сверхновой — Крабовидную туманность и туманность Кассиопея А. На ней можно увидеть, как эти объекты эволюционировали за 20 лет, пишет Space.

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Космический рентгеновский телескоп "Чандра" занимается съемками астрономических объектов уже почти 25 лет. Этого времени достаточно, чтобы создать красочные анимации, которые показывают движение объектов в глубоком космосе. Именно движения культовых остатков сверхновых, Крабовидной туманности и туманности Кассиопея А, показаны в новой анимации, сделанной из многих снимков этих объектов.

Напоминаем, что взрывы сверхновых происходят, когда у массивных звезд больше нет топлива для поддержания термоядерного синтеза и они умирают. В результате возникают облака из газа, которые окружают остаток умершей звезды, который представляет собой нейтронную звезду. Эти облака из газа называются остатками сверхновых и являются туманностями, имеющими разные формы и размеры.

Крабовидная туманность, которая находится на расстоянии 6500 световых лет от нас, возникала в результате взрыва сверхновой, случившегося очень давно. Первоначально астрономы стали свидетелями этого события в 1054 году нашей эры. С помощью изображений телескопа "Чандра", сделанных за 22 года, астрономы показали в движении кольцеобразные ударные волны, которые выходят из сверхплотной быстро вращающейся нейтронной звезды в центре туманности, которая создает пульсации в окружающей среде. Из-за быстрого вращения астрономы считают, что эта нейтронная звезда является пульсаром и из ее полюсов в космос улетают струи вещества.

Туманность Кассиопея А находится на расстоянии 11 000 световых лет от нас. Взрыв сверхновой, который создал этот объект, астрономы зафиксировали 340 лет назад. Благодаря анимации видно, что внешняя область туманности расширяется и через нее проходит начальная ударная волна.

Множественные ударные волны движутся в противоположных направлениях, и проходят через остаток сверхновой. В данном случае астрономы использовали данные за 19 лет наблюдений телескопа "Чандра", чтобы показать это движение.

Хотя в этом году астрономы планируют сделать с помощью рентгеновской обсерватории новые снимки Крабовидной туманности, будущее телескопа "Чандра" совсем не радужное. Учитывая бюджет NASA на ближайшие годы, деньги выделяемые на поддержание работы телескопа, значительно сократятся. Это значит, что обсерватории грозит прекращение. Но возможно, протесты астрономов смогут изменить ситуацию, а с другой стороны, возможно бюджет NASA все же будет больше.

Как уже писал Фокус, в NASA сообщили, что у космического телескопа Хаббл снова вышел из строя один из трех оставшихся гироскопов. Этот то же прибор, который уже давал сбой осенью прошлого года. В результате поломки научные наблюдения за космосом пока прекращены и в NASA пытаются восстановить работу обсерватории.