Культові туманності: астрономи показали зміни залишків наднових за 20 років (відео

Завдяки новій анімації можна спостерігати, як у Крабоподібній туманності та туманності Кассіопея А проходять ударні хвилі.

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Якщо йдеться про різноманітні астрономічні об'єкти, то багато хто уявляє їх у вигляді статичних зображень із глибокого космосу. Це барвисті знімки туманностей і галактик, які застигли в часі. Але насправді немає нічого статичного у Всесвіті і все змінюється. Але через величезні відстані важко побачити ці зміни. Але астрономи представили унікальну анімацію, яка об'єднує два знаменитих залишки наднової — Крабоподібну туманність і туманність Кассіопея А. На ній можна побачити, як ці об'єкти еволюціонували за 20 років, пише Space.

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Космічний рентгенівський телескоп "Чандра" займається зйомками астрономічних об'єктів уже майже 25 років. Цього часу достатньо, щоб створити барвисті анімації, які показують рух об'єктів у глибокому космосі. Саме рухи культових залишків наднових, Крабовидної туманності та туманності Кассіопея А, показані в новій анімації, зробленій з багатьох знімків цих об'єктів.

Нагадуємо, що вибухи наднових відбуваються, коли масивні зірки більше не мають палива для підтримання термоядерного синтезу і вмирають. У результаті виникають хмари з газу, які оточують залишок померлої зірки, що являє собою нейтронну зірку. Ці хмари з газу називаються залишками наднових і є туманностями, що мають різні форми та розміри.

Крабоподібна туманність, яка розташована на відстані 6500 світлових років від нас, виникала в результаті вибуху наднової, що стався дуже давно. Спочатку астрономи стали свідками цієї події в 1054 році нашої ери. За допомогою зображень телескопа "Чандра", зроблених за 22 роки, астрономи показали в русі кільцеподібні ударні хвилі, що виходять із надщільної нейтронної зірки, що швидко обертається, в центрі туманності, яка створює пульсації в навколишньому середовищі. Через швидке обертання астрономи вважають, що ця нейтронна зірка є пульсаром і з її полюсів у космос відлітають струмені речовини.

Туманність Кассіопея А розташована на відстані 11 000 світлових років від нас. Вибух наднової, який створив цей об'єкт, астрономи зафіксували 340 років тому. Завдяки анімації видно, що зовнішня область туманності розширюється і через неї проходить початкова ударна хвиля.

Множинні ударні хвилі рухаються в протилежних напрямках, і проходять через залишок наднової. В даному випадку астрономи використовували дані за 19 років спостережень телескопа "Чандра", щоб показати цей рух.

Хоча цього року астрономи планують зробити за допомогою рентгенівської обсерваторії нові знімки Крабовидної туманності, майбутнє телескопа "Чандра" зовсім не райдужне. З огляду на бюджет NASA на найближчі роки, гроші, що виділяються на підтримку роботи телескопа, значно скоротяться. Це означає, що обсерваторії загрожує припинення. Але можливо, протести астрономів зможуть змінити ситуацію, а з іншого боку, можливо, бюджет NASA все ж буде більшим.

Як уже писав Фокус, у NASA повідомили, що у космічного телескопа Габбл знову вийшов з ладу один із трьох гіроскопів, що залишилися. Це той самий прилад, який вже давав збій восени минулого року. Унаслідок поломки наукові спостереження за космосом поки що припинено і в NASA намагаються відновити роботу обсерваторії.