Токсичная среда. Ученые выяснили, что заставляет сотни рыб вертеться по кругу до смерти (фото)

Первые заявления о массовой гибели рыб появились в октябре прошлого года, но ученые лишь сейчас выяснили, что заставляет рыб двигаться по кругу и умирать.

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Сообщения о странном поведении рыб впервые появились в октябре 2023 года, в общей сложности ученые зафиксировали невероятное количество сообщений о мертвой рыбе, выброшенной на берег — в общей сложности около 500. До сих пор исследователям не удавалось обнаружить причину массовой гибели рыбы, однако теперь все изменилось, пишет Daily Mail.

Команда из Университета побережья Мексиканского залива Флориды проанализировала более 300 образцов тканей рыб и протестировала более 25 химических веществ в этом районе, в результате им удалось определить причину странного вращения рыб, приводящего их к смерти.

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В ходе исследования ученые обнаружили в образцах токсичные водоросли на морском дне. Команда предполагает, что именно бактерии на морском дне связаны с неврологическими нарушениями, вызывающими гиперактивность и подергивания.

Недавно Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды совместно с исследователями обнаружили шесть мертвых мелкозубых рыб-пил, выброшенных на побережье Флорида-Кис в апреле 2024 года. Отметим, что представители этого вида сегодня находятся на грани исчезновения.

Исследователи отправили образцы тканей мертвых рыб коллегам из Университета Южной Алабамы для анализа токсинов. Результаты показали, что нет никаких веских доказательств низкого уровня кислорода, солености или кислотности воды. Боле того, ученые не обнаружили следов необычной температуры воды или красного прилива — типа вредоносного цветения водорослей.

Десятки рыб-пил выбрасываются на берег во Флорида-Кис Фото: Twitter

Авторы исследования признают, что для официального определения причины массовой гибели рыб потребуются дополнительные исследования. Однако уже сегодня ученые обнаружили в местной воде и тканях рыб естественные токсины, а также повышенные уровни водорослей Gambierdiscus.

Известно, что эти водоросли крепятся к коралловым рифам, а затем попадают в организмы морских существ. По словам соавтора исследования, старшего морского ученого Морской лаборатории острова Дофин Элисон Робертсон, основная гипотеза исследователей заключается в том, что комбинация различных токсинов в воде вызывает странное поведение рыб в заливе Флорида-Кис.

Отметим, что бентосные водоросли живут на дне недалеко от побережья и способны выделять токсины во время цветения. Если популяция водорослей резко увеличивается, увеличивается и количество токсинов. Ученые до сих пор не знают, что послужило причиной роста популяции, но теперь они соревнуются со временем, чтобы защитить мелкозубую рыбу-пилу и другие виды от дальнейшего воздействия.

По словам профессора морских наук в Университете побережья Мексиканского залива Флориды и эксперта по водорослям Майкла Парсонса, популяция водорослей в заливе увеличилась в четыре раза, чем ему когда-либо ранее удавалось фиксировать. Более того, некоторые тесты показывают, что простое помещение рыбы в пресную воду помогают излечиться от странного недуга — рыбы, которые вращались по кругу, выздоравливали всего через 25 минут пребывания в пресной воде.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что самый загрязненный остров в мире нанесен на карту не в том месте.