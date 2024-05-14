Токсичне середовище. Учені з'ясували, що змушує сотні риб крутитися по колу до смерті (фото)

Перші заяви про масову загибель риб з'явилися в жовтні минулого року, але вчені лише зараз з'ясували, що змушує риб рухатися по колу і вмирати.

Related video

Повідомлення про дивну поведінку риб вперше з'явилися в жовтні 2023 року, загалом учені зафіксували неймовірну кількість повідомлень про мертву рибу, викинуту на берег, — загалом близько 500. Досі дослідникам не вдавалося виявити причину масової загибелі риби, проте тепер все змінилося, пише Daily Mail.

Команда з Університету узбережжя Мексиканської затоки Флориди проаналізувала понад 300 зразків тканин риб і протестувала більш ніж 25 хімічних речовин у цьому районі, в результаті їм вдалося визначити причину дивного обертання риб, що призводить їх до смерті.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені виявили в зразках токсичні водорості на морському дні. Команда припускає, що саме бактерії на морському дні пов'язані з неврологічними порушеннями, що спричиняють гіперактивність і посмикування.

Нещодавно Комісія з охорони риби та дикої природи Флориди спільно з дослідниками виявили шість мертвих дрібнозубих риб-пил, викинутих на узбережжі Флорида-Кіс у квітні 2024 року. Зазначимо, що представники цього виду сьогодні перебувають на межі зникнення.

Дослідники відправили зразки тканин мертвих риб колегам з Університету Південної Алабами для аналізу токсинів. Результати показали, що немає жодних вагомих доказів низького рівня кисню, солоності або кислотності води. Ба більше, вчені не виявили слідів незвичайної температури води або червоного припливу — типу шкідливого цвітіння водоростей.

Десятки риб-пил викидаються на берег у Флорида-Кіс Фото: Twitter

Автори дослідження визнають, що для офіційного визначення причини масової загибелі риб потрібні додаткові дослідження. Однак уже сьогодні вчені виявили в місцевій воді та тканинах риб природні токсини, а також підвищені рівні водоростей Gambierdiscus.

Відомо, що ці водорості кріпляться до коралових рифів, а потім потрапляють в організми морських істот. За словами співавтора дослідження, старшого морського вченого Морської лабораторії острова Дофін Елісон Робертсон, основна гіпотеза дослідників полягає в тому, що комбінація різних токсинів у воді спричиняє дивну поведінку риб у затоці Флорида-Кіс.

Зазначимо, що бентосні водорості живуть на дні недалеко від узбережжя і здатні виділяти токсини під час цвітіння. Якщо популяція водоростей різко збільшується, збільшується і кількість токсинів. Вчені досі не знають, що послужило причиною зростання популяції, але тепер вони змагаються з часом, щоб захистити дрібнозубу рибу-пилу та інші види від подальшого впливу.

За словами професора морських наук в Університеті узбережжя Мексиканської затоки Флориди та експерта з водоростей Майкла Парсонса, популяція водоростей у затоці збільшилася вчетверо, ніж йому коли-небудь раніше вдавалося фіксувати. Ба більше, деякі тести показують, що просте поміщення риби в прісну воду допомагають вилікуватися від дивної недуги — риби, що оберталися по колу, одужували всього за 25 хвилин перебування в прісній воді.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що найзабрудненіший острів у світі нанесений на карту не в тому місці.