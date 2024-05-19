Призрачное третье веко: есть ли оно у людей и почему мы не всегда его замечаем

Исследователи рассказали, что на самом деле третье прозрачное веко есть у множества видов на Земле, но его не всегда можно увидеть.

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Владельцы кошек и собак, возможно, замечали, что у их питомцев есть третьи прозрачные веки, которые появляются у них время от времени, например, в моменты сна или отдыха. Но что на самом деле представляет собой эта необычная структура и есть ли она у людей? Ученые рассказали подробнее о ней, пишет Science Alert.

Эта мясистая "занавеска", видимая в уголках каждого глаза, ближе к носу. Эту структуру ученые часто называют ее "мигательной мембраной". По словам старшего преподавателя факультета физиологии, фармакологии и нейронаук Бристольского университета Дэна Баумгардта, как правило, третьи веки двигаются по глазу в горизонтальном направлении, а не вертикально, как верхние и нижние веки.

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Ученые отмечают, что эта специализированная складка конъюнктивы — тонкая влажная мембрана, покрывающая другие веки и открытые белки глаз. Известно, что они встречаются у многих видов млекопитающих, а также птиц, рептилий, амфибий и рыб.

В зависимости от вида может меняться внешний вид структуры. У некоторых видов, например, опору обеспечивает хрящевой скелет, а у других есть железы. Ученые считают, что эти вариации призваны помочь животным приспособиться к различным средам обитания — морю, воздуху или жизни на деревьях.

Ученые провели несколько исследований, чтобы понять, как работает и какую роль выполняет третье веко у ежей, кенгуру и бурых медведей. Результаты показали, что оно функционирует также, как и верхнее или нижнее веко: защищает глаза, помогает избавиться от мусора, распределяет слезы по поверхности глаза, сохраняет их влажными и предотвращает образование язв.

Исследования показывают, что именно третье веко у верблюдов частично прозрачно и помоет им сохранить некоторое зрение в разгар песчаной бури, прикрывая и защищая глаза мембраной. У трубкозубов также есть третье веко и ученые отмечают, что оно помогает животным пробираться через кустарники в поисках насекомых.

Водным видам также необходимо третье веко, так как оно помогает защититься от воды. Более крупные виды, например, голубые акулы, защищают свои глаза с помощью мембраны во время охоты и кормления.

Птицы также используют третье веко, защищая глаза при быстром полете. Предыдущие исследования показали, что порывы ветра могут вызвать моргание третьего века в качестве естественного защитного рефлекса. Ученые также обнаружили, что третье веко невероятно важно для дятлов, чьи черепа подвергаются вибрационной травме во время сверления ствола дерева. Третье веко защищает их глаза от повреждений и опилок.

На глазу белоголового орлана закрылась мигательная перепонка Фото: Ian Dyball

Третье веко у людей

Люди и большинство приматов развились до такой степени, что полноценное третье веко больше не требуется нам. Наши глаза реже повреждаются во время охоты, соперничества или в окружающей среде. Наши также очень чувствительны и способны распознавать опасность и реагировать на нее, закрываясь быстрее.

Однако даже у нас третье веко не исчезло полностью, у людей есть остаток этой мембраны, известный как полулунная складка — ее можно увидеть в уголке глаза. Ученые не знают наверняка, однако предполагают, что эта структура позволяет нашим глазам слить излишки слез в полость носа. Именно по этой причине у нас возникает насморк, когда мы плачем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что бы произошло с людьми, если бы у них было 3 глаза.