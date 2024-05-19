Примарна третя повіка: чи є вона в людей і чому ми не завжди її помічаємо

Дослідники розповіли, що насправді третя прозора повіка є в безлічі видів на Землі, але її не завжди можна побачити.

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Власники кішок і собак, можливо, помічали, що в їхніх улюбленців є треті прозорі повіки, які з'являються в них час від часу, наприклад, у моменти сну або відпочинку. Але що таке насправді ця незвичайна структура та чи є вона в людей? Учені розповіли докладніше про неї, пише Science Alert.

Ця м'ясиста "фіранка" видима в куточках кожного ока, ближче до носа. Цю структуру вчені часто називають "мигальною мембраною". За словами старшого викладача факультету фізіології, фармакології та нейронаук Бристольського університету Дена Баумгардта, як правило, треті повіки рухаються по оку в горизонтальному напрямку, а не вертикально, як верхні та нижні повіки.

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Науковці зазначають, що ця спеціалізована складка кон'юнктиви — тонка волога мембрана, що покриває інші повіки та відкриті білки очей. Відомо, що вони трапляються в багатьох видів ссавців, а також птахів, рептилій, амфібій і риб.

Залежно від виду може змінюватися зовнішній вигляд структури. У деяких видів, наприклад, опору забезпечує хрящовий скелет, а в інших є залози. Учені вважають, що ці варіації покликані допомогти тваринам пристосуватися до різних середовищ існування — моря, повітря або життя на деревах.

Науковці провели кілька досліджень, щоб зрозуміти, як працює та яку роль виконує третя повіка в їжаків, кенгуру та бурих ведмедів. Результати засвідчили, що вона функціонує так само, як і верхня або нижня повіка: захищає очі, допомагає позбутися сміття, розподіляє сльози по поверхні ока, зберігає їх вологими та запобігає утворенню виразок.

Дослідження показують, що саме третя повіка у верблюдів частково прозора й допомагає їм зберегти деякий зір у розпал піщаної бурі, прикриваючи та захищаючи очі мембраною. В трубкозубів також є третя повіка, і вчені зазначають, що вона допомагає тваринам пробиратися через чагарники в пошуках комах.

Водним видам також необхідна третя повіка, оскільки вона допомагає захиститися від води. Більші види, наприклад, блакитні акули, захищають свої очі за допомогою мембрани під час полювання та годування.

Птахи також використовують третю повіку, захищаючи очі під час швидкого польоту. Попередні дослідження показали, що пориви вітру можуть викликати кліпання третьої повіки як природний захисний рефлекс. Учені також виявили, що третя повіка неймовірно важлива для дятлів, чиї черепи піддаються вібраційній травмі під час свердління стовбура дерева. Третя повіка захищає їхні очі від пошкоджень і тирси.

На оці білоголового орлана закрилася миготлива перетинка Фото: Ian Dyball

Третя повіка в людей

Люди й більшість приматів розвинулися до такої міри, що повноцінна третя повіка більше не потрібна нам. Наші очі рідше пошкоджуються під час полювання, суперництва або в навколишньому середовищі. Наші також дуже чутливі та здатні розпізнавати небезпеку й реагувати на неї, заплющуючись швидше.

Однак навіть у нас третя повіка не зникла повністю, у людей є залишок цієї мембрани, відомий як півмісяцева складка — її можна побачити в куточку ока. Учені не знають напевно, проте припускають, що ця структура дає змогу нашим очам злити надлишки сліз у порожнину носа. Саме з цієї причини в нас виникає нежить, коли ми плачемо.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що б сталося з людьми, якби в них було 3 ока.