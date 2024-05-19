Соперник Усэйна Болта: каким был самый быстрый динозавр на планете (фото)

Определить скорость передвижения вымершего животного — непростая задача, однако ученым удалось узнать некоторые подробности.

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Десятки миллионов лет назад на Земле господствовали свирепые хищники — динозавры. Они были на вершине пищевой цепи достаточно долго, пока 66 миллионов лет назад на Землю не упал астероид, погубивший динозавров и почти 80% всего живого, пишет IFLScience.

Те, кто смотрел "Парк Юрского периода", помнит, как динозавры с легкостью преследовали людей. Однако могло ли подобное произойти в действительности? Какую максимальную скорость могли развивать динозавры и какой вид был самым быстрым? Ученые не могут знать наверняка, однако у них есть несколько идей по этому поводу.

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За десятки лет исследований ученым удалось многое узнать о жизни динозавров. Как правило, ученые используют в своих работах комбинацию подходов: например, одним из способов определения скорости динозавров являются его следы.

Какой динозавр был самым быстрым

Одним из кандидатов на звание самого быстрого динозавтра на планете является Ornithomimosauria — группа динозавров, напоминающих современного страуса. Отметим, что сегодня страус является самой быстрой нелетающей птицей на Земле. Его легкое телосложение, специальная походка и невероятный рост, до 2,8 метра, позволяют ему развивать скорость от 55 до 70 километров в час.

По словам исследователя динозавров Лондонского музея естественной истории, доктора Дэвида Баттона, длина бедра и голени животного может указывать на его скорость — чем длиннее нога, тем выше скорость животного. Ученые использовали это в модели для оценки скорости динозавров и обнаружили, что скорость велоцираптора составляет около 40 километров в час, по крайней мере какое-то время.

Баттон считает, что орнитомимозавры, известные как "имитаторы птиц", по версии энциклопедии Алабамы, считаются самыми быстрыми из динозавров. Ученые считают, что они способны развивать скорость до 48 километров в час. Однако установить это точно чрезвычайно сложно, ориентируясь лишь на следы и размер голе животных.

Насколько быстрыми были динозавры

По словам Музея палеонтологии Калифорнийского университета самая высокая скорость, которую могли развивать динозавры сравнима со скоростью одного из самых быстрых людей на Земле, Усейна Болта. Считается, что динозавры могли развивать скорость в 43,5 километра в час. Отметим, что Усєйн Болт стал первым легкоатлетом из Ямайки, кому удалось стать олимпийским чемпионом на 100 метров: его пиковая скорость составила 43,9 км/час, а средняя длина шага — 2,6 метра.

Таким образом ученые пришли к выводу, что динозавры, вероятно, действительно могли развивать скорость, сравнимую с человеческой скоростью. По крайней мере некоторые из них.

В еще одном исследовании ученые использовали компьютерное моделирование опорно-двигательного аппарата, чтобы определить, насколько быстро могли двигаться динозавры, основываясь на том, что мы знаем об их анатомии. Авторы исследования пришли к выводу, что самым быстрым динозавром в мире был компсогнат.

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