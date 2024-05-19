Суперник Усейна Болта: яким був найшвидший динозавр на планеті (фото)

Визначити швидкість пересування вимерлої тварини — непросте завдання, проте вченим вдалося дізнатися деякі подробиці.

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Десятки мільйонів років тому на Землі панували люті хижаки — динозаври. Вони були на вершині харчового ланцюга досить довго, поки 66 мільйонів років тому на Землю не впав астероїд, який згубив динозаврів і майже 80% усього живого, пише IFLScience.

Ті, хто дивився "Парк Юрського періоду", пам'ятає, як динозаври з легкістю переслідували людей. Однак чи могло подібне статися насправді? Яку максимальну швидкість могли розвивати динозаври та який вид був найшвидшим? Учені не можуть знати напевне, однак у них є кілька ідей щодо цього.

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За десятки років досліджень ученим вдалося багато чого дізнатися про життя динозаврів. Як правило, учені використовують у своїх роботах комбінацію підходів: наприклад, одним зі способів визначення швидкості динозаврів є його сліди.

Який динозавр був найшвидшим

Одним із кандидатів на звання найшвидшого динозавра на планеті є Ornithomimosauria — група динозаврів, що нагадують сучасного страуса. Зазначимо, що сьогодні страус є найшвидшим птахом на Землі, але не літає. Його легка статура, спеціальна хода й неймовірний зріст до 2,8 метра дають змогу йому розвивати швидкість від 55 до 70 кілометрів за годину.

За словами дослідника динозаврів Лондонського музею природної історії, доктора Девіда Баттона, довжина стегна та гомілки тварини може вказувати на її швидкість — чим довша нога, тим вища швидкість тварини. Учені використовували це в моделі для оцінки швидкості динозаврів і виявили, що швидкість велоцираптора становить близько 40 кілометрів за годину, принаймні якийсь час.

Баттон вважає, що орнітомімозаври, відомі як "імітатори птахів", за версією енциклопедії Алабами, вважаються найшвидшими з динозаврів. Учені вважають, що вони здатні розвивати швидкість до 48 кілометрів за годину. Однак встановити це точно надзвичайно складно, орієнтуючись лише на сліди й розмір гомілки тварин.

Наскільки швидкими були динозаври

За словами Музею палеонтології Каліфорнійського університету, найвищу швидкість, яку могли розвивати динозаври, можна порівняти зі швидкістю одного з найшвидших людей на Землі — Усейна Болта. Вважається, що динозаври могли розвивати швидкість у 43,5 кілометра на годину. Зазначимо, що Усейн Болт став першим легкоатлетом із Ямайки, кому вдалося стати олімпійським чемпіоном на 100 метрів: його пікова швидкість становила 43,9 км/год, а середня довжина кроку — 2,6 метра.

Так учені дійшли висновку, що динозаври, імовірно, дійсно могли розвивати швидкість, яку можна порівняти з людською швидкістю. Принаймні деякі з них.

У ще одному дослідженні вчені використовували комп'ютерне моделювання опорно-рухового апарату, щоб визначити, наскільки швидко могли рухатися динозаври, ґрунтуючись на тому, що ми знаємо про їхню анатомію. Автори дослідження дійшли висновку, що найшвидшим динозавром у світі був компсогнат.

Раніше Фокус писав про те, що крихітні тиранозаври, які бродили по Землі, зовсім не були дитинчатами: що виявили вчені.