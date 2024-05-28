Как игрушечная ракета. Раскрыта тайна извержения странного действующего на Гавайях вулкана

В новом исследовании ученые наконец-то нашли разгадку странного поведения вулкана, извергающегося в 2018 году невероятных 12 раз.

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Килауэа — действующий вулкан, расположенный в Национальном парке Гавайских вулканов на Большом острове. В 2018 году в общей сложности произошло 12 извержений и каждое из них действовало по одному и тому же сценарию — лава извергалась из кратера словно детская игрушечная ракета, пишет ABC News.

Гавайский вулкан по праву считается одним из самых активных вулканов во всем мире. По словам геолога из Стэнфордского университета и ведущего автора нового исследования Джоша Крозье, необычное поведение извержения, вероятно, способствовало серьезности потока лавы, который разрушил более 600 объектов недвижимости.

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Извержения, порой достигавшие более 9 метров в высоту, казались нетипичными, поскольку взрывные извержения, как правило, происходит из-за поднимающей расплавленной породы, магмы, либо расширением пара из магмы, нагревающего подземные воды. Однако извержения 2018 года были вызваны обвалом резервуара магмы, который внезапно увеличил давление газа, запертого в очаге, и привел к взрывному извержению.

По словам Крозье, они с командой использовали совокупность сейсмических и геодезических инструментов и обнаружили, что произошло сильное и резкое раздувание всей земли вокруг резервуара магмы. В то же время инфразвуковые измерения, фиксирующие низкочастотные звуки, предполагают падение давления воздуха. Такое поведение действительно отличается от подобных извержений, вызванных подземными водами и магмой.

Предполагается, что новые данные также позволят объяснить образование атмосферных шлейфов горячего газа и частиц горных пород, извергаемых вулканом. Отметим, что столь высокие шельфы буквально являются угрозой для авиации.

Это не первые аномальные извержения гавайского вулкана. Ранее они были зарегистрированы в 1920-х годах, когда стартовала серия крупных взрывных извержений. В 2018 году повышенная взрывная активность на вершине способствовала мощному излиянию магмы. Далее лава хлынула вдоль восточной рифтовой зоны вулкана, повредив сотни домов на пути к океану.

По сути, каждый раз, когда на вершине происходило обрушение, оно создавало и поднимало взрывные шлейфы, увеличивая давление в магматическом резервуаре, из-за чего росла и скорость выталкивания магмы. Ученые пришли к выводу, что подобное извержение вулкана фактически соответствует механизму "детской игрушки — топочной ракеты". Впрочем, предполагается, что подобный механизм не является уникальным для гавайского вулкана.

Предполагается, что подобные извержения вулкана могут повториться в будущем, но вряд ли это произойдет в ближайшие десятилетия.

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