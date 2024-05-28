Як іграшкова ракета. Розкрито таємницю виверження дивного активного на Гаваях вулкана

У новому дослідженні вчені нарешті знайшли розгадку дивної поведінки вулкана, що вивергається 2018 року неймовірних 12 разів.

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Кілауеа — активний вулкан, розташований у Національному парку Гавайських вулканів на Великому острові. У 2018 році загалом відбулося 12 вивержень, і кожне з них діяло за одним і тим самим сценарієм — лава вивергалася з кратера немов дитяча іграшкова ракета, пише ABC News.

Гавайський вулкан по праву вважається одним із найактивніших вулканів у всьому світі. За словами геолога зі Стенфордського університету і провідного автора нового дослідження Джоша Крозьє, незвична поведінка виверження, ймовірно, сприяла серйозності потоку лави, який зруйнував понад 600 об'єктів нерухомості.

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Виверження, що часом досягали понад 9 метрів у висоту, здавалися нетиповими, оскільки вибухові виверження, як правило, відбуваються через підняття розплавленої породи, магми, або розширенням пари з магми, що нагріває підземні води. Однак виверження 2018 року були спричинені обвалом резервуара магми, який раптово збільшив тиск газу, замкненого у вогнищі, і призвів до вибухового виверження.

За словами Крозьє, вони з командою використовували сукупність сейсмічних і геодезичних інструментів і виявили, що відбулося сильне і різке роздування всієї землі навколо резервуара магми. Водночас інфразвукові вимірювання, що фіксують низькочастотні звуки, припускають падіння тиску повітря. Така поведінка дійсно відрізняється від подібних вивержень, спричинених підземними водами та магмою.

Передбачається, що нові дані також дадуть змогу пояснити утворення атмосферних шлейфів гарячого газу і частинок гірських порід, що вивергаються вулканом. Зазначимо, що настільки високі шельфи буквально є загрозою для авіації.

Це не перші аномальні виверження гавайського вулкана. Раніше вони були зареєстровані в 1920-х роках, коли стартувала серія великих вибухових вивержень. У 2018 році підвищена вибухова активність на вершині сприяла потужному виливу магми. Далі лава хлинула вздовж східної рифтової зони вулкана, пошкодивши сотні будинків на шляху до океану.

По суті, щоразу, коли на вершині відбувалося обвалення, воно створювало і підіймало вибухові шлейфи, збільшуючи тиск у магматичному резервуарі, через що зростала і швидкість виштовхування магми. Учені дійшли висновку, що подібне виверження вулкана фактично відповідає механізму "дитячої іграшки — топкової ракети". Утім, припускають, що такий механізм не є унікальним для гавайського вулкана.

Передбачається, що подібні виверження вулкана можуть повторитися в майбутньому, але навряд чи це станеться в найближчі десятиліття.

Раніше Фокус писав про те, чим небезпечне волосся Пеле найактивнішого вулкана на світі, що прокинувся.