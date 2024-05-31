Tinder для планеты. Древнейшее растение на Земли использует ИИ, чтобы найти себе пару

Исследователи использовали искусственный интеллект, чтобы спасти растение, появившееся на планете за миллионы лет до динозавров.

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Encephalartos woodii — вероятно, самое одинокое растение на Земле. Оно появилось на планете миллионы лет назад, задолго до того, как Землю населяли динозавры. Однако сегодня древнейшее растение считается вымершим в дикой природе, а потому ученые использовали искусственный интеллект, чтобы отыскать для единственного известно нам самца пару и дать виду надежду на спасение, пишет IFLScience.

E. woodii является представителем семейства саговников, древнейших из сохранившихся семенных растений на планете. К сожалению, в дикой природе представители этого вида в последний раз встречались в 1895 году — растение было найдено в лесу Нгойе в Южной Африке и с тех пор не попадалось на глаза ученым.

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Проблема заключается в том, что последнее, найденное людьми, растение было самцом, а потому все остальные растения, которые появились после 1895 году от него, также являются самцами. И все же ученые не теряют надежду восстановить популяцию за счет естественного воспроизводства, но для этого потребуется найти самку этого вида.

В новом исследовании группа ученых использовала дроны и искусственный интеллект. Команда прочесала с помощью дронов лес Нгойе, который никогда ранее не был исследован полностью. Дроны оснащены мультиспектральной камерой, способной улавливать свет в пяти различных диапазонах длин волн, что помогает отличить отдельные растения и их особенности. Площадь всего леса составляет чуть более 4000 гектаров и недавно ученым удалось исследовать лишь 78,5 гектара, что составляет около 2%.

В общей сложности ученые получили 15 780 изображений, которые им еще предстоит проанализировать. Чтобы упростить задачу, ученые использовали искусственный интеллект. По словам ведущего автора исследования, доктора Лауры Синти, в своей работы они использовали алгоритм распознавания изображений, позволяющий опознать растение по форме. Команда создала изображения растений и поместила их в различные экологические условия, чтобы научить ИИ распознавать их.

На данный момент исследователям все еще не удалось обнаружить подходящее женское растение, однако ученые не отчаиваются, ведь фактически ими было обследовано лишь 2% от общей площади леса.

Еще одним вариантом выхода из ситуации является смена пола растения. Ученым известны случаи, когда растения меняли пол в ответ на внезапные изменения окружающей среды, например, температуру. Теперь ученые надеются, что у них получиться вызвать смену пола и у E. Woodii.

Отметим, что после 300 миллионов лет существования на планете саговники считаются одними из наиболее находящихся под угрозой исчезновения растений. В результате возвращение E. Woodii к нормальному размножении размеру популяции, вероятно, стало бы настоящим достижением в мире ботаники.

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