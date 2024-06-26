Половина крупнейших озер мира неустойчивы: утратили всякую способность восстанавливаться (фото)

Исследователи сделали еще одно тревожное открытие — на этот раз в опасности оказались самые крупные озера по всему земному шару.

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В условиях климатического кризиса, который навис над планетой, в опасности оказались буквально все системы Земли. Опасность поджидает жизнь в океане и на суше, и теперь, как оказалось, и жизнь в крупнейших озерах мира, пишет PHYS.org.

Ученые впервые провели глобальную оценку долгосрочных изменений устойчивости озер. Результаты показывают, что за последние десятилетия почти половина крупнейших озер планеты утратила свою устойчивость или способность восстанавливаться после резкого нарушения.

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Исследователи также обнаружили, что наиболее пострадавшими оказались озера в восточной части Северной Америки и северной Европе. Предполагается, что причиной является густонаселенность и загрязнение окружающей среды. Ученые также обнаружили, что в более богатых регионах озера оказались более здоровыми, что свидетельствует о том, что дорогостоящие усилия по сохранению, вероятно, могут быть эффективными и окупаются.

Авторы исследования предупреждают, что изменение климата и человеческая деятельность могут постепенно вывести озера из их естественного и здорового состояния. Исследования показывают, что более высокие температуры способны увеличить испарение, уменьшение количества осадков может понизить уровень озера, а постоянное загрязнение может подорвать здоровье экосистемы озера в целом.

Когда случаются внезапные "возмущения", например, волны тепла, засухи или наводнения, устойчивые озера могут восстановиться, однако уязвимые озера, увы, не в состоянии вернуться в свое прежнее состояние.

Команда отмечает, что оценка устойчивости озера принимает во внимание его структуру и функции экосистемы, а также играет важную роль для ученых, прогнозирующих, как озера будут реагировать на изменения, вызванные климатом или деятельностью людей. В то же время долгосрочные тенденции изменения устойчивости озер в глобальном масштабе и то, почему они вообще происходят, увы, все еще остаются загадкой для исследователей. В новой работе ученым удалось раскрыть эту тайну.

Африканское озеро Малави Фото: USGS

По словам ученого-эколога из Государственной ключевой лаборатории озерных наук и окружающей среды Китайской академии наук, а также руководителя исследования Кэ Чжана, отслеживание устойчивости озер имеет решающее значение, так как позволяет обнаруживать ранние признаки деградации целых экосистем. То есть ученые могут своевременно принять меры и предотвратить экологическую катастрофу.

В ходе исследования команда изучила общее состояние здоровья и устойчивости озер в сочетании с изменением климата и деятельностью человека. В общей сложности было рассмотрено 1049 крупнейших озер, наиболее важных для планеты. Ученые охватили период с 2000 по 2018 год и обнаружили, что за последние десятилетия устойчивость крупнейших озер на Земле сильно пострадала, как и их способность восстанавливаться.

С другой стороны около четверти изученных озер стали более устойчивыми — они в основном находились на больших высотах, а главной причиной стало увеличение количества талой ледниковой воды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новые озера, скрытые под льдом Антарктиды.