Половина найбільших озер світу нестійкі: втратили будь-яку здатність відновлюватися (фото)

Дослідники зробили ще одне тривожне відкриття — цього разу в небезпеці опинилися найбільші озера по всій земній кулі.

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В умовах кліматичної кризи, яка нависла над планетою, в небезпеці опинилися буквально всі системи Землі. Небезпека чекає на життя в океані й на суші, і тепер, як виявилося, і на життя в найбільших озерах світу, пише PHYS.org.

Учені вперше провели глобальну оцінку довгострокових змін стійкості озер. Результати показують, що за останні десятиліття майже половина найбільших озер планети втратила свою стійкість або здатність відновлюватися після різкого порушення.

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Дослідники також виявили, що найбільш постраждалими виявилися озера у східній частині Північної Америки та північній Європі. Припускається, що причиною є густонаселеність і забруднення навколишнього середовища. Вчені також виявили, що в багатших регіонах озера виявилися більш здоровими, що свідчить про те, що дорогі зусилля зі збереження, ймовірно, можуть бути ефективними й окупаються.

Автори дослідження попереджають, що зміна клімату та людська діяльність можуть поступово вивести озера з їхнього природного та здорового стану. Дослідження показують, що вищі температури здатні збільшити випаровування, зменшення кількості опадів може знизити рівень озера, а постійне забруднення може підірвати здоров'я екосистеми озера в цілому.

Коли трапляються раптові "збурення", наприклад, хвилі тепла, посухи або повені, стійкі озера можуть відновитися, проте вразливі озера, на жаль, не в змозі повернутися до свого попереднього стану.

Команда зазначає, що оцінка стійкості озера бере до уваги його структуру і функції екосистеми, а також відіграє важливу роль для вчених, які прогнозують, як озера реагуватимуть на зміни, спричинені кліматом або діяльністю людей. Водночас довгострокові тенденції зміни стійкості озер у глобальному масштабі та те, чому вони взагалі відбуваються, на жаль, усе ще залишаються загадкою для дослідників. У новій роботі вченим вдалося розкрити цю таємницю.

Африканське озеро Малаві Фото: pandemia

За словами вченого-еколога з Державної ключової лабораторії озерних наук і довкілля Китайської академії наук, а також керівника дослідження Ке Чжана, відстеження стійкості озер має вирішальне значення, адже дає змогу виявляти ранні ознаки деградації цілих екосистем. Тобто вчені можуть своєчасно вжити заходів і запобігти екологічній катастрофі.

Під час дослідження команда вивчила загальний стан здоров'я і стійкості озер у поєднанні зі зміною клімату і діяльністю людини. Загалом було розглянуто 1049 найбільших озер, найважливіших для планети. Вчені охопили період з 2000 по 2018 рік і виявили, що за останні десятиліття стійкість найбільших озер на Землі сильно постраждала, як і їхня здатність відновлюватися.

З іншого боку, близько чверті вивчених озер стали більш стійкими — вони здебільшого знаходилися на великих висотах, а головною причиною стало збільшення кількості талої льодовикової води.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили нові озера, приховані під льодом Антарктиди.