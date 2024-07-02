Сезон экстремальных ураганов под вопросом: найдено то, что душит "семена" штормов в зачатке (фото)

Исследователи обнаружили, что повышенная атмосферная влажность может изменить критические погодные условия в Африке, затрудняя формирование предшественников ураганов.

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В условиях климатического кризиса, который черной тучей навис над планетой, ученые предупредили, в нынешнем году нас, вероятно, ждет сезон экстремальных штормов, причем большинство из них будут настолько интенсивны, что у ученых попросту не хватит имен, чтобы назвать их все. Новое исследование показывает, что сезон невероятных штормов на самом деле может не оказаться таким — нечто душит "семена" ураганов в самом зачатке, пишет PHYS.org.

В последнее время учены приделают много внимания тому, как изменится земной климат в условиях климатического кризиса и какие экстремальные явления ждут нас в будущем. В новой работе группа исследователей Из Национального центра атмосферных исследований Национального научного фонда США (NSF NCAR) использовала инновационную модель, позволяющую моделировать образование ураганов с более высоким разрешением, чем когда-либо прежде.

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Результаты позволили ученым изучить последствия повышенной влажности в регионе над Африкой, который является "родиной" погодных систем, позже вызывающих ураганы над Атлантикой. В результате ученым впервые удалось подробно изучить то, как атмосферная влажность может повлиять на само формирование ураганов.

Команда обнаружила, что более влажная среда вызывает более слабые и медленные африканские восточные волны, также известные как возмущения, которые являются основными предшественниками или "семенами" ураганов в Атлантике. Результаты показывают, что увеличение количества влаги изменило расположение гроз внутри волны, что существенно затруднило ее рост. Кроме того, повышенная влажность замедлила движение волны, а это ослабло и задержало формирование "зародышей" урагана к тому времени, как они достигали вод восточной Атлантики.

По словам ведущего автора исследования, Келли Нуньес Окасио, они с коллегами использовали моделирование следующего поколения, что позволило им спрогнозировать, каким будет сезон новый сезон ураганов в Атлантике.

Отметим, что рождение ураганов и других тропических циклонов, известное как циклогенез, представляет собой сложный процесс, в котором одновременно происходят более мелкие и более крупные атмосферные явления. Фактически именно эта сложность затруднила изучение и моделирование формирования тропических циклонов. Исследователи отмечают, что большинство климатических моделей дают лишь зернистую картину того, что происходит с локальной погодой, а это, увы, затрудняет изучение роли отдельных "ингредиентов", в том числе, таких как влага.

Иллюстрация сетки с переменным разрешением от 15 до 3 км и конфигурации области ограниченной площади (красный квадрат), созданной с помощью инструментов MPAS Фото: Modeling Earth Systems

В своей новой работе ученые использовали Модель масштабного прогнозирования (MPAS), имеющую возможность моделировать погоду на местном и глобальном уровнях. В результате команда смогла уменьшить масштаб и смоделировать глобальную влажность, а затем ученые увеличили масштаб, чтобы увидеть, взаимодействие с локальными погодными явлениями.

Исследователи начали эксперимент с использования MPAS для воспроизведения вызванной влажностью восточной волны в Африке, которая в 2006 году превратилась в ураган Хелен. Команда использовала эту базу для добавления или удаления влаги, а также изучила, что произошло с этими изменениями.

Ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, приводят ли более слабые "семена" к более слабым тропическим циклонам и ураганам. Существует вероятность, что им попросту потребуется больше времени для формирования.

Ранее Фокус писал о том, что планету ждет адский сезон ураганов: активность штормов составит невероятные 170%.