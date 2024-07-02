Сезон екстремальних ураганів під питанням: знайдено те, що душить "насіння" штормів у зародку (фото)

Дослідники виявили, що підвищена атмосферна вологість може змінити критичні погодні умови в Африці, ускладнюючи формування попередників ураганів.

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В умовах кліматичної кризи, яка чорною хмарою нависла над планетою, вчені попередили, що в нинішньому році на нас, імовірно, чекає сезон екстремальних штормів, причому більшість із них будуть настільки інтенсивними, що в учених просто не вистачить імен, щоб назвати їх усі. Нове дослідження показує, що сезон неймовірних штормів насправді може не виявитися таким — щось душить "насіння" ураганів у самому зародку, пише PHYS.org.

Останнім часом вчені приділяють багато уваги тому, як зміниться земний клімат в умовах кліматичної кризи і які екстремальні явища чекають на нас у майбутньому. У новій роботі група дослідників з Національного центру атмосферних досліджень Національного наукового фонду США (NSF NCAR) використовувала інноваційну модель, що дає змогу моделювати утворення ураганів з вищою роздільною здатністю, ніж будь-коли раніше.

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Результати дали змогу вченим вивчити наслідки підвищеної вологості в регіоні над Африкою, який є "батьківщиною" погодних систем, що пізніше спричиняють урагани над Атлантикою. У результаті вченим вперше вдалося детально вивчити те, як атмосферна вологість може вплинути на саме формування ураганів.

Команда виявила, що більш вологе середовище викликає слабші та повільні африканські східні хвилі, також відомі як збурення, які є основними попередниками або "насінням" ураганів в Атлантиці. Результати показують, що збільшення кількості вологи змінило розташування гроз усередині хвилі, що істотно ускладнило її зростання. Крім того, підвищена вологість сповільнила рух хвилі, а це послабило і затримало формування "зародків" урагану до того часу, як вони досягали вод східної Атлантики.

За словами провідної авторки дослідження, Келлі Нуньєс Окасіо, вони з колегами використовували моделювання наступного покоління, що дало їм змогу спрогнозувати, яким буде новий сезон ураганів в Атлантиці.

Зазначимо, що народження ураганів та інших тропічних циклонів, відоме як циклогенез, є складним процесом, у якому одночасно відбуваються дрібніші та більші атмосферні явища. Фактично саме ця складність ускладнила вивчення та моделювання формування тропічних циклонів. Дослідники зазначають, що більшість кліматичних моделей дають лише зернисту картину того, що відбувається з локальною погодою, а це, на жаль, ускладнює вивчення ролі окремих "інгредієнтів", зокрема, таких як волога.

Ілюстрація сітки зі змінною роздільною здатністю від 15 до 3 км і конфігурації області обмеженої площі (червоний квадрат), створеної за допомогою інструментів MPAS Фото: Modeling Earth Systems

У своїй новій роботі вчені використовували Модель масштабного прогнозування (MPAS), що має можливість моделювати погоду на місцевому та глобальному рівнях. У результаті команда змогла зменшити масштаб і змоделювати глобальну вологість, а потім вчені збільшили масштаб, щоб побачити, як вона взаємодіє з локальними погодними явищами.

Дослідники розпочали експеримент з використання MPAS для відтворення спричиненої вологістю східної хвилі в Африці, яка у 2006 році перетворилася на ураган Хелен. Команда використовувала цю базу для додавання або видалення вологи, а також вивчила, що сталося з цими змінами.

Вчені визнають, що знадобляться додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи призводить слабше "насіння" до слабших тропічних циклонів і ураганів. Існує ймовірність, що їм просто буде потрібно більше часу для формування.

Раніше Фокус писав про те, що на планету чекає пекельний сезон ураганів: активність штормів становитиме неймовірні 170%.