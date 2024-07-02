Самый длинный циклон в истории: назван рекордсмен среди штормов, продержавшийся 36 дней

Исследователи заявили, что циклон "Фредди" установил в прошлом году новый рекорд, подвинувший с пьедестала циклон "Джон".

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Циклон "Фредди", который пересек всю южную часть Индийского океана, прежде чем нанести ущерб юго-восточной Африки в 2003 году. В ООН подтвердили, что он стал самым продолжительным тропическим циклоном, когда-либо зарегистрированным — его продолжительность составила 36 дней, пишет Science Alert.

Сотрудники агентства ООН по погоде и климату изучили данные о шторме с момента его начала в феврале и до его окончания в марте прошлого года. Исследователи пришли к выводу, что шторм действительно стал рекордным по продолжительности, подвинув с пьедестала предыдущего лидера.

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В заявлении Всемирной метеорологической организации (ВМО), комитет по оценке экстремальных погодных условий признал продолжительность тропического циклона "Фредди" новым мировым рекордом. Таким образом он обогнал тропический циклон "Джон", который пронесся через северную часть Тихого океана в 1994 году и удерживал статус тропического шторма в течение 714 дней, или 29,75 дня.

И все же, "Джон" все еще остается тропическим штормом, преодолевшим самое большое расстояние — 13 159 километров. Отметим, что циклон "Фредди" пересек южную часть Индийского океана — 12 785 километров.

По словам эксперта по тропическим циклонам и спутникам Университета штат Висконсин в США Криса Велдена, "Фредди" стал уникальным не только благодаря своей продолжительности, но также из-за своей способности выдерживать многочисленные взаимодействия с сушей. Увы, это имело последствия для населения Юго-Восточной Африки.

В то же время ВМО не обнаружила прямой связи между исключительным долголетием циклона "Фредди" и изменением климата, вызванным деятельностью человека. В то же время ученые признают, что изменение климата действительно связано не только с увеличением вероятности возникновения более крупных ураганов, но также и с прямым увеличением их разрушительной силы.

Известно, что "Фреди" нанес серьезные человеческие и экономические потери в наиболее пострадавших странах из-за прохождения вблизи суши, а также прямо над ней. "Фредди" возник у берегов северной Австралии, а уже 6 февраля стал названным штормом.

21 февраля циклон достиг Мадагаскара, пересек остров и достиг Мозамбика уже 24 февраля, унеся жизни людей в обеих странах. Он проследовал над Мозамбиком и Зимбабве, вызвав проливные дожди и наводнения. После этого циклон повернул обратно к побережью, вновь набрал силу и обрушился на Мадагаскар, а после вновь направился через Мозамбик и Малави, где в результате наводнений и оползней были уничтожены дома, дороги и мосты.

Тропические штормы черпают свою силу из теплой воды и поэтому ослабевают над сушей, поэтому "Фредди" в конечном итоге рассеялся. Данные свидетельствуют о том, что в результате рекордного циклона в Малави погибли или пропали без вести более 1200 человек, более 2100 получили ранения. В Мозамбике пострадало более 1,3 миллиона человек, более 180 человек умерли. На Мадагаскаре в результате первого и второго выхода на берег пострадали почти 200 000 человек.

Ранее Фокус писал о том, что сезон экстремальных ураганов под вопросом: найдено то, что душит "семена" штормов в зачатке.