Найдовший циклон в історії: названо рекордсмена серед штормів, який протримався 36 днів

Дослідники заявили, що циклон "Фредді" встановив торік новий рекорд, посунувши з п'єдесталу циклон "Джон".

Related video

Циклон "Фредді", який перетнув усю південну частину Індійського океану, перш ніж завдати шкоди південно-східній Африці у 2003 році. В ООН підтвердили, що він став найтривалішим тропічним циклоном, коли-небудь зареєстрованим — його тривалість склала 36 днів, пише Science Alert.

Співробітники агентства ООН з погоди та клімату вивчили дані про шторм з моменту його початку в лютому і до його закінчення в березні минулого року. Дослідники дійшли висновку, що шторм дійсно став рекордним за тривалістю, посунувши з п'єдесталу попереднього лідера.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У заяві Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), комітет з оцінки екстремальних погодних умов визнав тривалість тропічного циклону "Фредді" новим світовим рекордом. Таким чином він обігнав тропічний циклон "Джон", який пронісся через північну частину Тихого океану 1994 року й утримував статус тропічного шторму протягом 714 днів, або 29,75 дня.

І все ж, "Джон" все ще залишається тропічним штормом, який подолав найбільшу відстань — 13 159 кілометрів. Зазначимо, що циклон "Фредді" перетнув південну частину Індійського океану — 12 785 кілометрів.

За словами експерта з тропічних циклонів і супутників Університету штату Вісконсин у США Кріса Велдена, "Фредді" став унікальним не лише завдяки своїй тривалості, а й також через свою здатність витримувати численні взаємодії з сушею. На жаль, це мало наслідки для населення Південно-Східної Африки.

Водночас ВМО не виявила прямого зв'язку між винятковим довголіттям циклону "Фредді" і зміною клімату, спричиненою діяльністю людини. Водночас науковці визнають, що зміна клімату справді пов'язана не лише зі збільшенням ймовірності виникнення більших ураганів, а також і з прямим збільшенням їхньої руйнівної сили.

Відомо, що "Фреді" завдав серйозних людських та економічних втрат у найбільш постраждалих країнах через проходження поблизу суходолу, а також просто над ним. "Фредді" виник біля берегів північної Австралії, а вже 6 лютого став названим штормом.

21 лютого циклон досяг Мадагаскару, перетнув острів і досяг Мозамбіку вже 24 лютого, забравши життя людей в обох країнах. Він пройшов над Мозамбіком і Зімбабве, спричинивши проливні дощі та повені. Після цього циклон повернув назад до узбережжя, знову набрав силу й обрушився на Мадагаскар, а потім знову попрямував через Мозамбік і Малаві, де внаслідок повеней і зсувів було знищено будинки, дороги та мости.

Тропічні шторми черпають свою силу з теплої води й тому слабшають над сушею, тож "Фредді" зрештою розсіявся. Дані свідчать про те, що внаслідок рекордного циклону в Малаві загинуло або зникло безвісти понад 1200 осіб, понад 2100 дістали поранення. У Мозамбіку постраждало понад 1,3 мільйона осіб, понад 180 осіб померли. На Мадагаскарі внаслідок першого та другого виходу на берег постраждали майже 200 000 людей.

Раніше Фокус писав про те, що сезон екстремальних ураганів під питанням: знайдено те, що душить "насіння" штормів у зародку.