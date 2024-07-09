Революция в медицине: ученые впервые создали мышей с иммунной системой и кишечником человека

Исследователям удалось создать нечто невероятное — животные со 100% функциональной человеческой иммунной системой и кишечным микробиомом.

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Наука, медицина и технологии не стоят на месте и постоянно развиваются — исследователи то и дело делают новые открытия и находят способы узнать больше о том, как работает та или иная система человеческого организма. На этот раз исследователи совершили невероятный научный прорыв — им удалось создать "сверхгуманизированную" мышь со 100% функциональной иммунной системой и кишечным микробиомом человека, пишет New Atlas.

Исследователи считают, что им удалось совершить невероятный прорыв, так как столь "гуманизированная" мышь в конечном итоге позволит избавить от догадок в медицинских исследованиях. Более того, ученые считают, что усовершенствованные животные также могут произвести революцию в том, как мы тестируем новые лекарства и раскрываем механизмы заболеваний.

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Исследование было проведено командой из Центра медицинских наук Техасского университета в Сан-Антонио — фактически ученые преуспели в той отрасли, где многие ранее уже потерпели неудачу. Команде удалось создать тип мышей, у которых иммунный ответ идентичен человеческому.

Отметим, что грызуны являются обычным выбором в исследованиях, а также считаются одними из лучших животных для научной работы. Однако они все еще далеки от идеальной замены человека — серьезной проблемой остается то, что многие гены мышей отличаются от человеческих. Поэтому их иммунная система реагирует немного иначе, чем наша.

Новый тип мышей назвали TruHuX или THX (в переводе "настоящий человек"). Исследователи полагают, что этот новый вид мышей сможет разрешить проблему несовпадения генов людей и мышей — это произойдет благодаря новой полностью функциональной иммунной системе человека. Простыми словами, в любом эксперименте, проводимом учеными, мыши будут реагировать на лечение так же, как реагировал бы любой из людей.

По словам руководителя новаторского исследования, доктора медицинских наук Паоло Казали, мыши THX, по сути, являются идеальной платформой для исследований иммунной системы человека, а также разработки человеческих вакцин и тестирования терапевтических средств.

Предполагается, что создание супергуманизированных мышей позволит значительно ускорить разработку лекарств и иммунотерапии, значительно сократив сроки "проб и ошибок". Кроме того, ученые смогут проводить испытания лечения на людях с большей уверенностью в эффективности и безопасности. Более того, Казали считает, что THX могут положить конец иммунологическим и микробиологическим тестам на приматах, кроме конечной стадии — на людях.

Команда также полагает, что новый вид мышей, вероятно, откроет двери для новых средств иммунотерапии рака, разработки бактериальных и вирусных вакцин, а также моделирования заболеваний. Отметим, что ученые годами работали над созданием чего-то подобного, а потому сегодня считают, что их работа может произвести революцию в мире науки.

Первая гуманизированная мышь была создана еще в 1980-х годах для моделирования ВИЧ-инфекций человека и реакции организма на нее. Любопытно, что этот тип до сих пор остается важной частью исследований — ученые используют ее, разрабатывая модель, вводя иммунодефицитным мышам периферические лимфоциты человека, незрелые гемопоэтические стволовые клетки или другие клетки человека. Но эти мыши, как правило, не долговечны.

Отметим, что в конце концов ученым удалось создать THX — сверхгуманизированную мышь с полной иммунной системой человека, а именно:

лимфатическими узлами;

зародышевыми центрами;

эпителиальными клетками тимуса человека;

Т- и В-лимфоцитами человека;

В-лимфоцитами памяти;

плазматическими клетками.

Ранее Фокус писал о том, что крохотные грызуны помогают нам найти ключ к вечной молодости.