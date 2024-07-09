Революція в медицині: вчені вперше створили мишей з імунною системою та кишківником людини

Дослідникам вдалося створити щось неймовірне — тварини зі 100% функціональною людською імунною системою та кишковим мікробіомом.

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Наука, медицина і технології не стоять на місці і постійно розвиваються — дослідники раз у раз роблять нові відкриття і знаходять способи дізнатися більше про те, як працює та чи інша система людського організму. Цього разу дослідники здійснили неймовірний науковий прорив — їм вдалося створити "надгуманізовану" мишу зі 100% функціональною імунною системою і кишковим мікробіомом людини, пише New Atlas.

Дослідники вважають, що їм вдалося здійснити неймовірний прорив, оскільки настільки "гуманізована" миша зрештою дасть змогу позбавити від здогадок у медичних дослідженнях. Ба більше, вчені вважають, що вдосконалені тварини також можуть зробити революцію в тому, як ми тестуємо нові ліки й розкриваємо механізми захворювань.

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Дослідження було проведено командою з Центру медичних наук Техаського університету в Сан-Антоніо — фактично вчені досягли успіху в тій галузі, де багато хто раніше вже зазнав невдачі. Команді вдалося створити тип мишей, у яких імунна відповідь ідентична людській.

Зазначимо, що гризуни є звичайним вибором у дослідженнях, а також вважаються одними з найкращих тварин для наукової роботи. Однак вони все ще далекі від ідеальної заміни людини — серйозною проблемою залишається те, що багато генів мишей відрізняються від людських. Тому їхня імунна система реагує трохи інакше, ніж наша.

Новий тип мишей назвали TruHuX або THX (у перекладі "справжня людина"). Дослідники вважають, що цей новий вид мишей зможе розв'язати проблему розбіжності генів людей і мишей — це станеться завдяки новій повністю функціональній імунній системі людини. Простими словами, у будь-якому експерименті, проведеному вченими, миші реагуватимуть на лікування так само як реагував би будь-хто з людей.

За словами керівника новаторського дослідження, доктора медичних наук Паоло Казалі, миші THX, по суті, є ідеальною платформою для досліджень імунної системи людини, а також розробки людських вакцин і тестування терапевтичних засобів.

Передбачається, що створення супергуманізованих мишей дасть змогу значно прискорити розробку ліків та імунотерапії, значно скоротивши терміни "проб і помилок". Крім того, вчені зможуть проводити випробування лікування на людях із більшою впевненістю в ефективності та безпеці. Ба більше, Казалі вважає, що THX можуть покласти край імунологічним і мікробіологічним тестам на приматах, крім кінцевої стадії — на людях.

Команда також вважає, що новий вид мишей, імовірно, відкриє двері для нових засобів імунотерапії раку, розробки бактеріальних і вірусних вакцин, а також моделювання захворювань. Зазначимо, що вчені роками працювали над створенням чогось подібного, а тому сьогодні вважають, що їхня робота може здійснити революцію у світі науки.

Першу гуманізовану мишу було створено ще в 1980-х роках для моделювання ВІЛ-інфекцій людини та реакції організму на неї. Цікаво, що цей тип і досі залишається важливою частиною досліджень — вчені використовують її, розробляючи модель, вводячи імунодефіцитним мишам периферичні лімфоцити людини, незрілі гемопоетичні стовбурові клітини або інші клітини людини. Але ці миші, як правило, не довговічні.

Зазначимо, що зрештою вченим вдалося створити THX — надгуманізовану мишу з повною імунною системою людини, а саме:

лімфатичними вузлами;

зародковими центрами;

епітеліальними клітинами тимуса людини;

Т- і В-лімфоцитами людини;

В-лімфоцитами пам'яті;

плазматичними клітинами.

Раніше Фокус писав про те, що крихітні гризуни допомагають нам знайти ключ до вічної молодості.