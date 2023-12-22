Віддають нам усі свої роки. Крихітні гризуни допомагають нам знайти ключ до вічної молодості

З кожним роком вчені відкривають дедалі більше методів залишатися молодими і міцними в старості, але за цими відкриттями стоять не тільки люди в лабораторних халатах, а й більш непомітні учасники експериментів.

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У тихих лабораторіях Бар-Харбора, штат Мен, живе унікальна група літніх мишей. Їхній вік перевищує 600 днів — це літні мишачі роки, і ці крихітні створіння є частиною великої роботи з вивчення старіння. Мета полягає в тому, щоб зберегти здоров'я і довголіття цих маленьких істот якомога довше, щоб отримати важливі підказки для подовження людського життя і поліпшення наших золотих років, пише Bloomberg.

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На відміну від деяких істот, які, здається, не піддаються старінню, миші напрочуд схожі на нас. У них спільні органи, системи і майже однакові гени, що робить їх ідеальними для вивчення старіння. З 1920-х років учені уважно спостерігають за старінням цих крихітних істот, вивчаючи, як з часом змінюється все — від їхньої шкіри до серця.

Головний прорив стався в 1930-х роках, коли дослідники виявили, що низькокалорійна дієта значно подовжує життя мишей. Це відкриття стало поштовхом до цілої низки досліджень, присвячених пошуку ліків і дієт, здатних зробити те саме. Програма тестування втручань (ПТВ), створена 2002 року, є одним із таких досліджень, у рамках якого на мишах випробовують різні препарати, щоб з'ясувати, що може допомогти їм і, можливо, нам жити довше і здоровіше.

Миші, які беруть участь у цих дослідженнях, спеціально виведені для того, щоб бути гарною моделлю людської різноманітності. Вони живуть у суворо контрольованих умовах, щоб забезпечити точність результатів, і будь-яке втручання, яке працює за такої генетичної різноманітності, вважається важливою знахідкою. Наразі найбільші результати показала комбінація імуносупресивного препарату і регулятора рівня глюкози, що продовжила життя мишей на 29 %.

За мишами ретельно доглядають: все, від підстилки до раціону, підбирається відповідно до їхніх старечих потреб. Деякі з найстаріших мишей відомі як карликові миші. Ці маленькі істоти живуть набагато довше за своїх звичайних побратимів завдяки мутації, що впливає на гормон росту. Вони неймовірно стійкі до стресу і вікових захворювань, що дає змогу отримати цінні відомості про довголіття.

До пошуків продовження молодості долучилися і щури. Найстаріший у світі лабораторний щур прожив 4 роки завдяки експериментальному лікуванню з використанням спеціальної плазмової суміші. Це дослідження дає змогу припустити, що старіння може бути запрограмоване, і, підлаштувавши потрібні сигнали, ми зможемо повернути його назад.

Ці дослідження спрямовані не тільки на те, щоб побити рекорди довголіття, а й на те, щоб зрозуміти процес старіння і поліпшити якість життя. Чи то генетичні зміни, чи то спеціальні дієти, чи то революційні ліки — мета полягає в тому, щоб знайти способи зробити наші останні роки здоровішими і щасливішими. У міру продовження досліджень ці крихітні істоти можуть призвести до значних проривів у сфері старіння, даючи надію на майбутнє, в якому старіння не означатиме неміч.

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