Біохакер, одержимий молодістю, назвав три причини передчасного старіння організму

Браян Джонсон робить усе, що в його силах, щоб якомога довше зберегти молодість і навіть повернути час назад.

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47-річний IT-мільйонер Браян Джонсон, який одержимий ідеєю повернути собі тіло 18-річного, в ексклюзивному інтерв'ю Daily Mail розповів, що звичайні люди можуть зробити, щоб подовжити своє життя. Чоловік, який витрачає мільйони на те, щоб обдурити старість і смерть, каже, що перехитрити природу нереально, але є способи впоратися з нею.

За його словами, одним із головних чинників, які прискорюють старіння, є погана якість повітря. Саме з цієї причини він відмовився давати інтерв'ю в Індії, де, запевняє, вдихання повітря еквівалентне викурюванню трьох–чотирьох цигарок на день.

Він рекомендує не економити на фільтрах, і ставити в будинку тільки найдорожчі та найякісніші, здатні вловлювати від 90 до 99,97% шкідливих частинок. Рівень токсичного забруднення повітря в США перебуває на найвищому рівні за останні 25 років, що викликає занепокоєння щодо здоров'я більш ніж у третини американців. Американська асоціація пульмонологів (ALA) у звіті за 2024 рік повідомила, що 39% громадян живуть у регіонах із нездоровим рівнем забруднення повітря, зокрема й рідному місті Джонсона Лос-Анджелесі.

Численні дослідження показали небезпеку забруднення повітря, включно з підвищеним ризиком аутизму і викиднів. Також учені з'ясували, що забруднення повітря може прискорити біологічне старіння і спричинити пошкодження ДНК.

"Тож це просто гарне запитання про те, наскільки корисне повітря, яким я дихаю щодня? Зараз я порушую це питання, тому що більшість людей думають про здоров'я і благополуччя як про "я з'їм салат" або "я можу встати і пройтися кілька хвилин". Ми ніби як знаємо ці речі. Якість повітря — це те, про що ми насправді не думаємо. Тому я б сказав, що те, що ви хочете зробити, і що я намагався зробити, це оцінити своє оточення і запитати: "Що змушує мене старіти швидше?" Погане повітря зробить це", — зазначив він.

Другий чинник передчасного старіння, на думку Джонсона, — пластик. Браян вважає, що пластикові предмети слід одразу ж викинути в сміття.

"Нещодавно я зробив це у себе вдома. Дійсно дивно, що пластик всюди, щойно ви починаєте його шукати. Ви просто знаходите нескінченну кількість пластику", — зізнався Джонсон.

Пластикове забруднення присутнє практично в усіх аспектах життя — від косметики та одягу до посуду і харчових контейнерів. Мікропластик може проникати в мозок і яєчка людини, і його навіть знаходили в плаценті. Дослідники дійшли висновку, що високий рівень мікропластику в людському мозку може бути потенційно пов'язаний із глобальним зростанням хвороби Альцгеймера.

Мільярдер розробив протокол боротьби зі старінням під назвою Project Blueprint

Третій чинник, що впливає на довголіття, — сон. Браян хвалиться, що в нього найвищий у світі показник сну, і що він досяг "ідеального сну" протягом восьми місяців. Мільярдер лягає спати і прокидається в один і той самий час щодня, намагаючись спати по дев'ять годин.

Підприємець провів останні чотири роки, розробляючи свій протокол боротьби зі старінням під назвою Project Blueprint. Він, зокрема, охоплює експериментальні методи лікування і радикальні звички способу життя, все в спробі знайти найкращий спосіб подолати 120-річну межу тривалості життя людини.

Джонсон наголошує на важливості міцного сну

"Ми виміряли все, що могли, в моєму тілі, і в цьому процесі я став найвимірянішою людиною в історії людства", — пишається Джонсон, який має тіло 30-річного.

Раніше Фокус писав, навіщо біохакер переливав собі кров свого сина.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.