Биохакер, одержимый молодостью, назвал три причины преждевременного старения организма

Брайан Джонсон делает все, что в его силах, чтобы как можно долже сохранить молодость и даже повернуть время вспять.

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47-летний IT-миллионер Брайан Джонсон, который одержим идеей вернуть себе тело 18-летнего, в эксклюзивном интервью Daily Mail рассказал, что обычные люди могут сделать, чтобы продлить свою жизнь. Мужчина, тратящий миллионы на то, чтобы обмануть старость и смерть, говорит, что перехитрить природу нереально, но есть способы совладать с ней.

По его словам, одним из главных факторов, которые ускоряют старение, является плохое качество воздуха. Именно по этой причине он отказался давать интервью в Индии, где, уверяет, вдыхание воздуха эквивалентно выкуриванию трех-четырех сигарет в день.

Он рекомендует не экономить на фильтрах, и ставить в доме только самые дорогие и качественные, которые способны улавливать от 90 до 99,97% вредных частиц. Уровень токсичного загрязнения воздуха в США находится на самом высоком уровне за последние 25 лет, что вызывает обеспокоенность по поводу здоровья более чем у трети американцев. Американская ассоциация пульмонологов (ALA) в отчете за 2024 год сообщила, что 39% граждан живут в регионах с нездоровым уровнем загрязнения воздуха, включая родной город Джонсона Лос-Анджелес.

Многочисленные исследования показали опасность загрязнения воздуха, включая повышенный риск аутизма и выкидышей. Также ученые выяснили, что загрязнение воздуха может ускорить биологическое старение и вызвать повреждение ДНК.

"Так что это просто хороший вопрос о том, насколько полезен воздух, которым я дышу весь день каждый день? Сейчас я поднимаю этот вопрос, потому что большинство людей думают о здоровье и благополучии как о "я съем салат" или "я могу встать и пройтись несколько минут". Мы вроде как знаем эти вещи. Качество воздуха — это то, о чем мы на самом деле не думаем. Поэтому я бы сказал, что то, что вы хотите сделать, и что я пытался сделать, это оценить свое окружение и спросить: "Что заставляет меня стареть быстрее?" Плохой воздух сделает это", – отметил он.

Второй фактор преждевременного старения, по мнению Джонсона, – пластик. Брайан считает, что пластиковые предметы следует сразу же выбросить в мусор.

"Недавно я сделал это у себя дома. Действительно удивительно, что пластик повсюду, как только вы начинаете его искать. Вы просто находите бесконечное количество пластика", – признался Джонсон.

Пластиковое загрязнение присутствует практически во всех аспектах жизни — от косметики и одежды до посуды и пищевых контейнеров. Микропластик может проникать в мозг и яички человека, и его даже находили в плаценте. Исследователи пришли к выводу, что высокий уровень микропластика в человеческом мозге может быть потенциально связан с глобальным ростом болезни Альцгеймера.

Миллиардер разработал протокол борьбы со старением под названием Project Blueprint

Третий фактор, влияющий на долголетие, – сон. Брайан хвастается, что у него самый высокий в мире показатель сна, и что он достиг "идеального сна" в течение восьми месяцев. Миллиардер ложится спать и просыпается в одно и то же время каждый день, стараясь спать по девять часов.

Предприниматель провел последние четыре года, разрабатывая свой протокол борьбы со старением под названием Project Blueprint. Он, среди прочего, включает в себя экспериментальные методы лечения и радикальные привычки образа жизни, все в попытке найти лучший способ преодолеть 120-летний предел продолжительности жизни человека.

Джонсон подчеркивает важность крепкого сна

"Мы измерили все, что могли, в моем теле, и в этом процессе я стал самым измеренным человеком в истории человечества", – гордится Джонсон, обладающий телом 30-летнего.

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