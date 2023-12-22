Отдают нам все свои годы. Крохотные грызуны помогают нам найти ключ к вечной молодости

С каждым годом ученые открывают все больше методов оставаться молодыми и крепкими в старости, но за этими открытиями стоят не только люди в лабораторных халатах, а и более незаметные участники экспериментов.

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В тихих лабораториях Бар-Харбора, штат Мэн, живет уникальная группа пожилых мышей. Их возраст превышает 600 дней — это пожилые мышиные годы, и эти крохотные создания являются частью большой работы по изучению старения. Цель состоит в том, чтобы сохранить здоровье и долголетие этих маленьких существ как можно дольше, чтобы получить важные подсказки для продления человеческой жизни и улучшения наших золотых лет, пишет Bloomberg.

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В отличие от некоторых существ, которые, кажется, не поддаются старению, мыши удивительно похожи на нас. У них общие органы, системы и почти одинаковые гены, что делает их идеальными для изучения старения. С 1920-х годов ученые внимательно наблюдают за старением этих крошечных существ, изучая, как со временем меняется все — от их кожи до сердца.

Главный прорыв произошел в 1930-х годах, когда исследователи обнаружили, что низкокалорийная диета значительно продлевает жизнь мышей. Это открытие послужило толчком к целому ряду исследований, посвященных поиску лекарств и диет, способных сделать то же самое. Программа тестирования вмешательств (ПТВ), созданная в 2002 году, является одним из таких исследований, в рамках которого на мышах испытываются различные препараты, чтобы выяснить, что может помочь им и, возможно, нам жить дольше и здоровее.

Мыши, участвующие в этих исследованиях, специально выведены для того, чтобы представлять собой хорошую модель человеческого разнообразия. Они живут в строго контролируемых условиях, чтобы обеспечить точность результатов, и любое вмешательство, которое работает при таком генетическом разнообразии, считается важной находкой. На данный момент наибольшие результаты показала комбинация иммуносупрессивного препарата и регулятора уровня глюкозы, продлившая жизнь мышей на 29 %.

За мышами тщательно ухаживают: все, от подстилки до рациона, подбирается в соответствии с их старческими потребностями. Некоторые из самых старых мышей известны как карликовые мыши. Эти маленькие существа живут гораздо дольше своих обычных собратьев благодаря мутации, влияющей на гормон роста. Они невероятно устойчивы к стрессу и возрастным заболеваниям, что позволяет получить ценные сведения о долголетии.

К поискам продления молодости присоединились и крысы. Самая старая в мире лабораторная крыса прожила 4 года благодаря экспериментальному лечению с использованием специальной плазменной смеси. Это исследование позволяет предположить, что старение может быть запрограммировано, и, подстроив нужные сигналы, мы сможем обратить его вспять.

Эти исследования направлены не только на то, чтобы побить рекорды долголетия, но и на то, чтобы понять процесс старения и улучшить качество жизни. Будь то генетические изменения, специальные диеты или революционные лекарства — цель состоит в том, чтобы найти способы сделать наши последние годы более здоровыми и счастливыми. По мере продолжения исследований эти крошечные существа могут привести к значительным прорывам в области старения, давая надежду на будущее, в котором старение не будет означать немощь.

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