Старцы в океане 400 лет хранят секрет долголетия: как это поможет людям жить дольше

Исследователи считают, что лучшее понимание анатомии и адаптации долгоживущих видов позволит людям жить дольше.

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Земные океаны огромны и покрывают больше половины поверхности планеты. Они также являются домом для невероятного количества существ и некоторые из них, похоже, хранят секрет долголетия. Ученые надеются лучше понять их анатомию и адаптации, чтобы в дальнейшем использовать в исследованиях по увеличению продолжительности жизни человека, пишет Science Alert.

В самых глубоких и темных слоях океана обитают гренландские акулы — одни из рекордсменов по продолжительности жизни на планете. Предыдущие исследования уже показали, что представители этого вида могут жить минимум до 272 лет, однако ученые считают, что их возраст может достигать невероятных 400 лет.

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Но почему гренландские акулы обладают таким долголетием все еще остается для науки загадкой. Некоторые теории предполагают, что это связано с их медленной скоростью роста и низкой скоростью метаболизма, однако ученые все еще не уверены.

По словам аспиранта Манчестерского университета Юэна Кэмплиссона, который изучает метаболизм акул, раскрытие секретов долголетия этих существ в дальнейшем может позволить людям жить дольше и здоровее. Едва ли нам когда-то удастся дожить до 400 лет, но даже продление средней человеческой жизни на десятилетие уже станет прорывом в этой области. Исследователи полагают, что лучшее понимание анатомии и адаптации долгоживущих видов, таких как гренландская акула, на самом деле, может стать ключом к долголетию человека.

Известно, что гренландские акулы в основном обитают в Северном Ледовитом океане и Северной Атлантике. Представители этого вида представляют собой неторопливых пловцов, длина которых может достигать от 2,4 до 7 метров, а вес — до 1,5 тонны. Основу их рациона составляют лосось, угри, тюлени и даже белые медведи, если подвернется такая возможность.

Более ранние исследования уже показали, что акулы практикуют длительные перерывы между приемами пищи. Например, исследование 2022 года показало, что акулы весом 223 кг может съедать в день от 56 до 170 грамм еды в день.

В новом же исследовании ученые обнаружили, что метаболизм акул вовсе не замедляется с возрастом — ученые считают, что этот факт может стать ключом к долголетию гренландских акул. Любопытно, что у большинства людей на планете, в том числе и людей, метаболизм имеет свойство замедляться с возрастом, что может способствовать нездоровому увеличению веса.

В ходе исследования команда изучила активность 5 метаболических ферментов в сохранившейся мышечной ткани гренландской акулы и обнаружила, у акул в возрасте от 60 до 200 лет существенных изменений в активности этих ферментов не было обнаружено. Конечно, гренландская акула может быть среднего возраста только в 200 лет, поэтому то же самое может оказаться неверным, когда она достигнет третьего или четвертого столетия жизни. Теперь ученые планируют изучить больше образцов, чтобы понять, меняются ли ферменты с возрастом у акул старше 200 лет и если да, то как именно.

Авторы исследования надеются, что в дальнейшем им удастся применить эти данные, чтобы увеличить продолжительность жизни человека.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружены основные факторы долголетия: ученые изучили десятки тысяч долгожителей.