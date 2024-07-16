Старці в океані 400 років зберігають секрет довголіття: як це допоможе людям жити довше

Дослідники вважають, що краще розуміння анатомії та адаптації довгоживучих видів дасть змогу людям жити довше.

Related video

Земні океани величезні й покривають більш ніж половину поверхні планети. Вони також є домівкою для неймовірної кількості істот і деякі з них, схоже, зберігають секрет довголіття. Вчені сподіваються краще зрозуміти їхню анатомію та адаптації, щоб надалі використовувати в дослідженнях зі збільшення тривалості життя людини, пише Science Alert.

У найглибших і найтемніших шарах океану мешкають гренландські акули — одні з рекордсменів за тривалістю життя на планеті. Попередні дослідження вже показали, що представники цього виду можуть жити щонайменше до 272 років, проте вчені вважають, що їхній вік може сягати неймовірних 400 років.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але чому гренландські акули володіють таким довголіттям все ще залишається для науки загадкою. Деякі теорії припускають, що це пов'язано з їхньою повільною швидкістю росту і низькою швидкістю метаболізму, проте вчені все ще не впевнені.

За словами аспіранта Манчестерського університету Юена Кемпліссона, який вивчає метаболізм акул, розкриття секретів довголіття цих істот надалі може дати змогу людям жити довше і здоровіше. Навряд чи нам колись вдасться дожити до 400 років, але навіть продовження середнього людського життя на десятиліття вже стане проривом у цій царині. Дослідники вважають, що краще розуміння анатомії та адаптації довгоживучих видів, таких як гренландська акула насправді може стати ключем до довголіття людини.

Відомо, що гренландські акули переважно мешкають у Північному Льодовитому океані та Північній Атлантиці. Представники цього виду являють собою неквапливих плавців, довжина яких може досягати від 2,4 до 7 метрів, а вага — до 1,5 тонни. Основу їхнього раціону складають лосось, вугри, тюлені та навіть білі ведмеді, якщо трапиться така нагода.

Більш ранні дослідження вже показали, що акули практикують тривалі перерви між прийманням їжі. Наприклад, дослідження 2022 року показало, що акула вагою 223 кг може з'їдати на день від 56 до 170 грамів їжі на день.

У новому ж дослідженні вчені виявили, що метаболізм акул зовсім не сповільнюється з віком — вчені вважають, що цей факт може стати ключем до довголіття гренландських акул. Цікаво, що у більшості людей на планеті, зокрема і людей, метаболізм має властивість сповільнюватися з віком, що може сприяти нездоровому збільшенню ваги.

Під час дослідження команда вивчила активність 5 метаболічних ферментів у м'язовій тканині гренландської акули, що збереглася, і виявила, що в акул у віці від 60 до 200 років істотних змін в активності цих ферментів не було виявлено. Звісно, гренландська акула може бути середнього віку лише у 200 років, тож те ж саме може виявитися невірним, коли вона досягне третього або четвертого століття життя. Тепер вчені планують вивчити більше зразків, щоб зрозуміти, чи змінюються ферменти з віком в акул старше 200 років і якщо так, то як саме.

Автори дослідження сподіваються, що надалі їм вдасться застосувати ці дані, щоб збільшити тривалість життя людини.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено основні чинники довголіття: вчені вивчили десятки тисяч довгожителів.