Пластик против нержавеющей стали: эксперты рассказали, какой лоток лучше выбрать для кошки

Эксперты назвали сильные и слабые стороны кошачьих туалетов из пластика и нержавеющей стали — какой из них лучше подойдет питомцу.

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Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, за это время мы многое узнали о привычках своих питомцев, однако технология не стоит на месте, а потому появляется все больше приспособлений для питомцев, среди которых, порой, чрезвычайно сложно ориентироваться, пишет Inverse.

В кошачьем мире пластиковый лоток можно сравнить с обычным автомобилем, тогда как лоток из нержавеющей стали может считаться ультрасовременным и устойчивым к царапинам авто. Так стоит ли покупать его питомцу? По словам консультанта по поведению кошек в Сакраменто Микеля Дельгадо, у пластика и нержавеющей стали есть свои слабые и сильные стороны, а потому выбор должен зависеть непосредственно от вашего питомца.

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Например, пластиковые лотки, как правило, дешевле, легче и выпускаются в разных размерах. По словам эксперта, размер лотка питомца играет решающее значение, поскольку кошачий туалет должен быть в полтора раза длиннее самой кошки этого будет достаточно, чтобы животное чувствовало себя комфортно.

Но есть и свои минусы — пластик не такой прочный, как нержавеющая сталь. По словам ветеринара и клинического профессора в Колледже ветеринарной медицины Университета Джорджии Отем Веттер, пластик также более пористый, чем сталь, а потому в нем больше микроскопических отверстий для размножения бактерий. Глубокие царапины, оставленные на пластике также могут стать рассадником бактерий. В то же время нержавеющая сталь менее восприимчива для этого.

Веттер и Дельгадо согласны в том, что для больниц и приютов для животных наиболее эффективным вариантом будут лотки из нержавеющей стали, так как они более долговечны. Во-первых, поверхности таких лотков проще дезинфицировать, во-вторых, на них сложнее оставить царапины.

В то же время для среднестатистической кошки вовсе не обязательно пользоваться лотком из нержавеющей стали, чтобы защитить себя. По словам Веттер, пластиковые лотки не слишком просты в очистке, но они значительно дешевле и практичнее для владельцев домашних кошек — если у вас только одна кошка, то вам не нужно беспокоиться о передаче болезней между кошками. И даже если у вас несколько кошек, остаточные бактерии становятся проблемой для кошек с ослабленным иммунитетом.

Дельгадо отмечает, что в большинстве случаев с домашними кошками достаточно легкой регулярной уборки — это все, что нужно среднестатистическому лотку. Эксперты отмечают, что лоток в среднем необходимо чистить дважды день или по необходимости и мыть не реже раза в месяц.

В то же время эксперты признают, что у лотков из нержавеющей стали есть одно неоспоримое преимущество — они долговечны. Дельгадо рекомендует менять пластиковый лоток раз в год или два в зависимости от того, насколько он поцарапается. Это не обязательно для такого современного варианта из нержавеющей стали.

Эксперты также отмечают, что далеко не всем кошкам нравится ощущение нержавеющей стали лапами. Впрочем, ученые признают, что это напрямую зависит от самого животного. Именно поэтому они рекомендуют ориентироваться на вкусы питомца при выборе лотка.

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