Пластик проти неіржавної сталі: експерти розповіли, який лоток краще вибрати для кішки

Експерти назвали сильні та слабкі сторони котячих туалетів із пластику та неіржавної сталі — який із них краще підійде улюбленцю.

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Люди та кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, за цей час ми багато чого довідалися про звички своїх улюбленців, проте технологія не стоїть на місці, а тому з'являється дедалі більше пристосувань для улюбленців, серед яких, часом, надзвичайно складно орієнтуватися, пише Inverse.

У котячому світі пластиковий лоток можна порівняти зі звичайним автомобілем, тоді як лоток із нержавіючої сталі може вважатися ультрасучасним і стійким до подряпин авто. То чи варто купувати його вихованцеві? За словами консультантки з поведінки котів у Сакраменто Мікель Дельгадо, пластик і нержавіюча сталь мають свої слабкі та сильні сторони, а тому вибір має залежати безпосередньо від вашого вихованця.

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Наприклад, пластикові лотки, як правило, дешевші, легші й випускаються в різних розмірах. За словами експерта, розмір лотка улюбленця відіграє вирішальне значення, оскільки котячий туалет має бути в півтора раза довшим за саму кішку, цього буде достатньо, щоб тварина почувалася комфортно.

Але є і свої мінуси — пластик не такий міцний, як нержавіюча сталь. За словами ветеринарки та клінічної професорки в Коледжі ветеринарної медицини Університету Джорджії Отем Веттер, пластик також більш пористий, ніж сталь, а тому в ньому більше мікроскопічних отворів для розмноження бактерій. Глибокі подряпини, залишені на пластику також можуть стати розсадником бактерій. Водночас неіржавна сталь менш сприйнятлива для цього.

Веттер і Дельгадо згодні в тому, що для лікарень і притулків для тварин найефективнішим варіантом будуть лотки з нержавіючої сталі, адже вони довговічніші. По-перше, поверхні таких лотків простіше дезінфікувати, по-друге, на них складніше залишити подряпини.

Водночас для середньостатистичної кішки зовсім не обов'язково користуватися лотком з нержавіючої сталі, щоб захистити себе. За словами Веттер, пластикові лотки не надто прості в очищенні, але вони значно дешевші та практичніші для власників домашніх кішок — якщо у вас лише одна кішка, то вам не потрібно турбуватися про передачу хвороб між кішками. І навіть якщо у вас кілька котів, залишкові бактерії стають проблемою для котів із ослабленим імунітетом.

Дельгадо зазначає, що здебільшого з домашніми кішками достатньо легкого регулярного прибирання — це все, що потрібно середньостатистичному лотку. Експерти зазначають, що лоток у середньому необхідно чистити двічі на день або за потребою і мити не рідше ніж раз на місяць.

Водночас експерти визнають, що у лотків із неіржавної сталі є одна незаперечна перевага — вони довговічні. Дельгадо рекомендує міняти пластиковий лоток раз на рік або два залежно від того, наскільки він подряпається. Це не обов'язково для такого сучасного варіанта з неіржавної сталі.

Експерти також зазначають, що далеко не всім кішкам подобається відчуття нержавіючої сталі лапами. Утім, учені визнають, що це безпосередньо залежить від самої тварини. Саме тому вони рекомендують орієнтуватися на смаки вихованця під час вибору лотка.

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