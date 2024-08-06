Гигантский суп из моллюсков. Может ли океан убить, если у вас аллергия на морепродукты

Исследователи рассказали, стоит ли опасаться большой воды, если у вас аллергия на морепродукты.

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Океан покрывает больше половины поверхности Земли и является домом для невероятного количества животных. Если задуматься об опасностях, которые таит в себе океан, первое, что придет на ум — нападение акул, укус медузы или синекольчатого осьминога. Но может ли океан в целом угрожать человеку, если у него аллергия на морепродукты? Ученые разъяснили ситуацию, пишет IFLScience.

Подобный вопрос возник у пользователя TikTok toriyokii и, судя по количеству комментариев, волнует множество людей по всему земному шару. К счастью, по словам сертифицированного аллерголога, доктора Джона М. Джеймса, аллергикам не стоит бояться океана. Его воды действительно могут быть "немного рыбными", но этой концентрации недостаточно, чтобы вызвать у вашей иммунной системы опасную для жизни реакцию от простого пребывания в воде.

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По словам доктора Джеймса, люди с аллергией на моллюсков могут плавать в океане — обычно это не вызывает аллергической реакции, так как коэффициент разбавления соответствующих аллергенов очень значителен, а значит в воле очень крошечное количество аллергенов моллюсков.

Более типичными причинами аллергической реакции является употребление морепродуктов в пищу, вдыхание паров от готовящейся рыбы и прикосновение к ней. По словам другого сертифицированного аллерголога, доктора Закари Рубина, случайных прикосновений к рыбам в океане можно избежать, надев защитный костюм. Даже если кожа человека соприкасается с рыбой или моллюсками, доктор Джеймс считает, что реакции обычно "очень легкие и обнаруживаются на открытой коже".

Доктор Рубин также отмечает, что в медицинской литературе не описано случаев, когда у людей, занимающихся плаванием с аквалангом, возникал анафилактический шок из-за аллергии на морепродукты. Это дает право предположить, что аллергия на моллюсков или другие морепродукты вовсе не является причиной для отказа от купания в океане.

В качестве меры предосторожности исследователи советуют надевать гидрокостюм, который защитит вас от случайных прикосновений к жителям океана. В целом же аллергологи не считают, что подводное плавание или купание в морской воде может каким-либо образом навредить аллергику.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.