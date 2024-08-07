Получен первый гиперспектральный снимок северного сияния: показывает истинные цвета (фото)

Теперь ученые могут получить новое представление о загадочном полярном сиянии.

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Недавно разработанный инструмент показывает северное сияние Земли в ослепительной радуге цветов. Результаты исследования опубликованы в журнале в журнале Earth, Planets and Space, пишет Space.

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Существует много изображений северного и южного полярного сияния, которые можно увидеть рядом с северным и южным полюсом нашей планеты.

Японский национальный институт термоядерных наук установил сверхчувствительную гиперспектральную камеру (HySCAI) на оптической платформе KEOPS Шведского космического центра в городе Кируна и она сделала первые в истории гиперспектральные изображения полярного сияния.

Гиперспектральное изображение — это двухмерное изображение, разбитое по длине волны, или цвету, что в данном случае позволяет ученым изучать полярное сияние очень подробно. Ученые могут измерять энергию входящих электронов, которые вызывают полярное сияние и заставляют определенные цвета освещать ночное небо. Другие формы изображений полярного сияния фильтруются по длине волны, но не дают такого всеобъемлющего обзора.

С помощью HySCAI ученые надеются решить важные вопросы, связанные с полярным сиянием, такие как распределение электронов, их связь с цветом полярного сияния и механизм создания атмосферного явления.

Чтобы разработать HySCAI японские ученые использовали технологию, созданную для крупнейшего в мире сверхпроводящего плазменного стелларатора (создан для исследования термоядерного синтеза) под названием Large Helical Device (LHD). Он находится в Японии.

Изображения наблюдения цветовых различий в северном сиянии с использованием нового оборудования. Высокоэнергетические электроны заставляют полярное сияние светиться на более низких высотах, создавая фиолетовый свет Фото: space.com

При создании LHD ученые разработали различные системы визуализации для наблюдения за светом, который излучает плазма в магнитном поле, чтобы изучить процесс переноса энергии.

Полярное сияние — это естественные световое атмосферное явление, вызванные заряженными частицами, пришедшими от Солнца в солнечном ветре. Эти частицы попадают в магнитное поле Земли и верхние слои атмосферы.

Гиперспектральное изображение северного сияния, показывающее излучение различных элементов и молекул Фото: space.com

Заряженные частицы сталкиваются с частицами кислорода и азота и заряжают их энергией. Затем частицы выпускают эту энергию в виде света или электромагнитного излучения, которое сияет на характерных длинах волн в зависимости от излучающей его молекулы. Это означает, что гиперспектральное изображение северного сияния может дать подробную картину состава атмосферы Земли.

С помощью HySCAI ученые по всему миру смогут получить новое представление о загадочном полярном сиянии.

Напоминаем, что полярное сияние становиться особенно ярким, когда в магнитное поле Земли попадают зараженные частицы, выброшенные во время вспышек на Солнце. Недавно серия очень сильных вспышек произошла на нашей звезде, что может привести к геомагнитной буре, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы увидели, как формируются планеты вокруг двойных звезд. Изучение таких систем позволяет увидеть, как взаимодействуют звезды в двойной системе и как они могут искажать протопланетные диски.