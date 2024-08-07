Отримано перший гіперспектральний знімок північного сяйва: показує справжні кольори (фото)

Тепер учені можуть отримати нове уявлення про загадкове полярне сяйво.

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Нещодавно розроблений інструмент показує північне сяйво Землі в сліпучій веселці кольорів. Результати дослідження опубліковані в журналі в журналі Earth, Planets and Space, пише Space.

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Існує багато зображень північного і південного полярного сяйва, які можна побачити поруч із північним і південним полюсом нашої планети.

Японський національний інститут термоядерних наук встановив надчутливу гіперспектральну камеру (HySCAI) на оптичній платформі KEOPS Шведського космічного центру в місті Кіруна і вона зробила перші в історії гіперспектральні зображення полярного сяйва.

Гіперспектральне зображення — це двомірне зображення, розбите за довжиною хвилі, або кольором, що в даному випадку дає змогу вченим вивчати полярне сяйво дуже детально. Вчені можуть вимірювати енергію вхідних електронів, які спричиняють полярне сяйво і змушують певні кольори освітлювати нічне небо. Інші форми зображень полярного сяйва фільтруються за довжиною хвилі, але не дають такого всеосяжного огляду.

За допомогою HySCAI вчені сподіваються вирішити важливі питання, пов'язані з полярним сяйвом, як-от розподіл електронів, їхній зв'язок із кольором полярного сяйва і механізм створення атмосферного явища.

Щоб розробити HySCAI японські вчені використали технологію, створену для найбільшого у світі надпровідного плазмового стеларатора (створений для дослідження термоядерного синтезу) під назвою Large Helical Device (LHD). Він знаходиться в Японії.

Зображення спостереження колірних відмінностей у північному сяйві з використанням нового обладнання. Високоенергетичні електрони змушують полярне сяйво світитися на нижчих висотах, створюючи фіолетове світло Фото: space.com

Під час створення LHD вчені розробили різні системи візуалізації для спостереження за світлом, яке випромінює плазма в магнітному полі, щоб вивчити процес перенесення енергії.

Полярне сяйво — це природне світлове атмосферне явище, спричинене зарядженими частинками, що прийшли від Сонця в сонячному вітрі. Ці частинки потрапляють у магнітне поле Землі та верхні шари атмосфери.

Гіперспектральне зображення північного сяйва, що показує випромінювання різних елементів і молекул Фото: space.com

Заряджені частинки стикаються з частинками кисню й азоту та заряджають їх енергією. Потім частинки випускають цю енергію у вигляді світла або електромагнітного випромінювання, яке сяє на характерних довжинах хвиль залежно від молекули, що його випромінює. Це означає, що гіперспектральне зображення північного сяйва може дати детальну картину складу атмосфери Землі.

За допомогою HySCAI вчені по всьому світу зможуть отримати нове уявлення про загадкове полярне сяйво.

Нагадуємо, що полярне сяйво стає особливо яскравим, коли в магнітне поле Землі потрапляють заражені частинки, викинуті під час спалахів на Сонці. Нещодавно серія дуже сильних спалахів сталася на нашій зірці, що може призвести до геомагнітної бурі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи побачили, як формуються планети навколо подвійних зірок. Вивчення таких систем дає змогу побачити, як взаємодіють зірки в подвійній системі і як вони можуть спотворювати протопланетні диски.