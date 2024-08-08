Найдено то, что защищает растения от насекомых-троглодитов: при чем здесь фонари

Исследователи полагают, что уличное освещение влияет на естественную экологию растительной жизни на планете.

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Ученые заметили, что деревья в городских районах демонстрируют меньшие повреждения, чем деревья в сельской местности. Исследователей заинтересовало, почему это происходит, а потому они сосредоточились на выяснении причины, пишет The Guardian.

В своей работе команда из Китайской академии наук остановилась на изучении двух распространенных видов уличных деревьев в Пекине: японской пагоды и зеленого ясеня. У пагод более мягкие листья, что делает их особенно привлекательными для насекомых.

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В общей сложности образцы листьев были собраны в 30 местах на главных дорогах, которые обычно освещаются уличными фонарями всю ночь. Ученые измерили количество света (освещенность) на каждом участке и протестировали почти 5500 листьев, изучив их свойства:

размер;

прочность;

содержание воды;

уровни питательных веществ;

химическая защита.

Если бы размер листьев в районах был больше, это значило бы, что они направляют свою энергию на рост, но если листья были жесткими и содержали танины и другие химические защитные вещества — вся энергия направлялась на защиту.

Результаты анализа показали, что чем больше было освещенности, тем жестче становились листья растений. При этом в местах, где растения наиболее ярко освещались ночью, листья были чрезвычайно жесткими и не показывали признаков того, что их поедают насекомые.

По словам автора исследования, доктора Шуана Чжана из Китайской академии наук, они с коллегами пришли к выводу, что уличное освещенное, оставленное включенным на всю ночь, делает листья настолько жесткими, что насекомые попросту не могут их есть. Ученые до сих пор не понимают, почему именно это происходит, но признают, что это может навредить всей пищевой цепочке. В то же время эта стратегия может быть использована для защиты растений для особенно разрушительных насекомых.

Предполагается, что деревья, подверженные ночному уличному освещению, вероятно, продлевают продолжительность своего фотосинтеза. Но, хотя дерево с нетронутыми листьями может быть более приятным для некоторых людей, это может быть плохим знаком для экосистемы.

По словам Чжана, травоядность — естественный экологический процесс, а потому его отсутствие может повлиять на биоразнообразие насекомых. Снижение травоядности на самом деле может привести к трофическим каскадным эффектам в экологии.

Например, более низкие уровни травоядности могут снизить численность травоядных насекомых, а это приведет к снижению численности хищных насекомых, птиц и так далее. Сокращение численности насекомых — это глобальная тенденция, наблюдаемая в последние десятилетия, а потому ученые планируют продолжить исследования, чтобы лучше понять этот процесс и найти его сильные и слабые стороны, которые человечество может использовать в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые записали, как "кричат" растения, когда им делают больно.