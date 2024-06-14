"Нужно признать, что они разумны": растения могут узнавать и защищать друг друга, заявили ученые

Разнообразный мир растений нашей планеты может похвастаться самыми необычными представителями флоры. Недавно ученые призвали переосмыслить их и признать, что у большинства из них есть разум.

Related video

Последнее исследование ученых выявило, что растения могут обладать определенным интеллектом, что опровергает традиционное представление о том, что разумными могут считаться только организмы с центральной нервной системой. Их научная работа показала, что растения могут определять, когда соседнее растение подвергается нападению насекомых, и приспосабливаться, чтобы защитить себя от подобной угрозы, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Обычно интеллект определялся учеными наличием центральной нервной системы, в которой электрические сигналы передают сообщения для их дальнейшей обработки. В отличие от этого, растения полагаются на сосудистую систему, которая транспортирует воду, минералы и питательные вещества. Однако теперь ученые предлагают считать интеллектом также способность решать проблемы, например, эффективно адаптироваться к угрозам окружающей среды. Об этом идет речь в их новой научной работе, опубликованной в журнале Plant Signaling & Behaviour.

Важно

Даже астероид не смог их убить. Крохотные растения пережили динозавров и ледяной апокалипсис

Профессор Андре Кесслер, эколог и эволюционный биолог из Корнельского университета и автор исследования, заявил: "Существует более 70 определений интеллекта, и даже в рамках одной научной области нет согласия по поводу того, что это такое". Такое отсутствие единого консенсуса открывает возможность считать поведение растений разумным.

Предыдущие исследования показали, что растения издают высокочастотные звуки, когда испытывают стресс, что позволяет предположить, что это своеобразная форма коммуникации. Также было замечено, что растения умеют считать, принимать решения, узнавать родственников и запоминать события. Последние же результаты наблюдений, полученные при изучении золотарника, еще больше иллюстрируют этот потенциальный интеллект.

Золотарники, произрастающие в Северной Америке, Европе и Азии, при нападении жуков выделяют химический сигнал, сообщая насекомому, что растение повреждено и непригодно для питания. Этот химический сигнал, представляющий собой тип летучих органических соединений (ЛОС), затем обнаруживается соседними золотарниками, побуждая их активировать аналогичные защитные механизмы, чтобы отпугнуть жуков.

"Это вполне соответствует нашему определению интеллекта, — пояснил Кесслер, — в зависимости от информации, которую растение получает из окружающей среды, оно меняет свое стандартное поведение".

Эксперименты, проведенные в 2021 году, показали, что золотарник также способен ощущать более высокие коэффициенты дальнего красного света, отраженного от листьев соседних растений, что влияет на их рост. Когда соседние растения обнаруживают, что золотарник съеден, они реагируют на это ускоренным ростом и выделением большего количества защитных химических веществ. Кроме того, растения могут "учуять" химические сигналы, указывающие на присутствие вредителей, что позволяет им предвидеть будущие угрозы и реагировать соответствующим образом

Сама концепция интеллекта растений не совсем нова. Еще в 1973 году биолог Фрэнк Б. Солсбери в своей книге "Растительный мир" предположил, что растения могут обладать некой формой "сознания". Совсем недавно возникла научная область нейробиологии растений, предполагающая наличие у растений структур, аналогичных нервной системе животных. Например, некоторые белки в них функционируют аналогично нейронным сетям животных, обеспечивая сложную передачу сигналов и адаптивные реакции.

Применение этих исследований на практике может иметь значительные последствия для сельского хозяйства. Поняв, как растения передают сигналы и адаптируются к стрессу, ученые смогут разработать культуры, более устойчивые к вредителям и изменениям окружающей среды, что в перспективе снизит потребность в химических пестицидах и повысит продовольственную безопасность.

Ранее Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Также Фокус писал о том, что лаванда может лечить экзему. В новом исследовании ученые выявили одновременные защитные и успокаивающие эффекты лаванды на кожу, пораженную экземой. Это открытие делает растение одним из самых доступных и универсальных средств борьбы с болезнью.