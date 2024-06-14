"Потрібно визнати, що вони розумні": рослини можуть впізнавати і захищати одна одну, заявили вчені

Різноманітний світ рослин нашої планети може похвалитися найбільш незвичайними представниками флори. Нещодавно вчені закликали переосмислити їх і визнати, що у більшості з них є розум.

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Останнє дослідження вчених виявило, що рослини можуть володіти певним інтелектом, що спростовує традиційне уявлення про те, що розумними можуть вважатися тільки організми з центральною нервовою системою. Їхня наукова робота показала, що рослини можуть визначати, коли сусідня рослина зазнає нападу комах, і пристосовуватися, щоб захистити себе від подібної загрози, пише Daily Mail.

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Зазвичай інтелект визначався вченими наявністю центральної нервової системи, в якій електричні сигнали передають повідомлення для їх подальшої обробки. На відміну від цього, рослини покладаються на судинну систему, яка транспортує воду, мінерали та поживні речовини. Однак тепер учені пропонують вважати інтелектом також здатність розв'язувати проблеми, наприклад, ефективно адаптуватися до загроз довкілля. Про це йдеться в їхній новій науковій роботі, опублікованій у журналі Plant Signaling & Behaviour.

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Професор Андре Кесслер, еколог та еволюційний біолог із Корнельського університету й автор дослідження, заявив: "Існує понад 70 визначень інтелекту, і навіть у межах однієї наукової галузі немає згоди з приводу того, що це таке". Така відсутність єдиного консенсусу відкриває можливість вважати поведінку рослин розумною.

Попередні дослідження показали, що рослини видають високочастотні звуки, коли відчувають стрес, що дозволяє припустити, що це своєрідна форма комунікації. Також було помічено, що рослини вміють рахувати, приймати рішення, впізнавати родичів і запам'ятовувати події. Останні ж результати спостережень, отримані під час вивчення золотушника, ще більше ілюструють цей потенційний інтелект.

Золотарники, які ростуть у Північній Америці, Європі та Азії, під час нападу жуків виділяють хімічний сигнал, повідомляючи комасі, що рослина пошкоджена і непридатна для харчування. Цей хімічний сигнал, що являє собою тип летких органічних сполук (ЛОС), потім виявляється сусідніми золотушниками, спонукаючи їх активувати аналогічні захисні механізми, щоб відлякати жуків.

"Це цілком відповідає нашому визначенню інтелекту, — пояснив Кесслер, — залежно від інформації, яку рослина отримує з навколишнього середовища, вона змінює свою стандартну поведінку".

Експерименти, проведені 2021 року, засвідчили, що золотушник також здатний відчувати вищі коефіцієнти дальнього червоного світла, відбитого від листя сусідніх рослин, що впливає на їхнє зростання. Коли сусідні рослини виявляють, що золотушник з'їдений, вони реагують на це прискореним зростанням і виділенням більшої кількості захисних хімічних речовин. Крім того, рослини можуть "відчути" хімічні сигнали, які вказують на присутність шкідників, що дає їм змогу передбачити майбутні загрози та реагувати відповідним чином.

Сама концепція інтелекту рослин не зовсім нова. Ще в 1973 році біолог Френк Б. Солсбері у своїй книзі "Рослинний світ" припустив, що рослини можуть мати якусь форму "свідомості". Зовсім недавно виникла наукова галузь нейробіології рослин, що передбачає наявність у рослин структур, аналогічних нервовій системі тварин. Наприклад, деякі білки в них функціонують аналогічно нейронним мережам тварин, забезпечуючи складну передачу сигналів і адаптивні реакції.

Застосування цих досліджень на практиці може мати значні наслідки для сільського господарства. Зрозумівши, як рослини передають сигнали і адаптуються до стресу, вчені зможуть розробити культури, більш стійкі до шкідників і змін навколишнього середовища, що в перспективі знизить потребу в хімічних пестицидах і підвищить продовольчу безпеку.

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