Знайдено те, що захищає рослини від комах-троглодитів: до чого тут ліхтарі

Дослідники вважають, що вуличне освітлення впливає на природну екологію рослинного життя на планеті.

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Науковці помітили, що дерева в міських районах демонструють менші пошкодження, ніж дерева у сільській місцевості. Дослідників зацікавило, чому це відбувається, а тому вони зосередилися на з'ясуванні причини, пише The Guardian.

У своїй роботі команда з Китайської академії наук зупинилася на вивченні двох поширених видів вуличних дерев у Пекіні: японської пагоди та зеленого ясена. У пагод м'якше листя, що робить їх особливо привабливими для комах.

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Загалом зразки листя були зібрані в 30 місцях на головних дорогах, які зазвичай освітлюються вуличними ліхтарями всю ніч. Вчені виміряли кількість світла (освітленість) на кожній ділянці та протестували майже 5500 листків, вивчивши їхні властивості:

розмір;

міцність;

вміст води;

рівні поживних речовин;

хімічний захист.

Якби розмір листя в районах був більшим, це означало б, що вони спрямовують свою енергію на ріст, але якби листя було жорстким і містило таніни та інші хімічні захисні речовини — вся енергія спрямовувалася б на захист.

Результати аналізу показали, що більше було освітленості, то жорсткішим ставало листя рослин. Водночас у мсцях, де рослини найяскравіше освітлювалися вночі, листя було надзвичайно жорстким і не показувало ознак того, що його поїдають комахи.

За словами автора дослідження, доктора Шуана Чжана з Китайської академії наук, вони з колегами дійшли висновку, що вуличне освітлення, залишене увімкненим на всю ніч, робить листя настільки жорстким, що комахи просто не можуть його їсти. Вчені досі не розуміють, чому саме це відбувається, але визнають, що це може нашкодити всьому харчовому ланцюжку. Водночас ця стратегія може бути використана для захисту рослин від особливо руйнівних комах.

Передбачається, що дерева, схильні до нічного вуличного освітлення, ймовірно, подовжують тривалість свого фотосинтезу. Але, хоча дерево з недоторканим листям може бути приємнішим для деяких людей, це стає поганим знаком для екосистеми.

За словами Чжана, травоїдність — природний екологічний процес, а тому його відсутність може вплинути на біорізноманіття комах. Зниження травоїдності насправді може призвести до трофічних каскадних ефектів в екології.

Наприклад, нижчі рівні травоїдності можуть знизити чисельність травоїдних комах, а це призведе до зниження чисельності хижих комах, птахів і так далі. Скорочення чисельності комах — це глобальна тенденція, що спостерігається останніми десятиліттями, а тому науковці планують продовжити дослідження, щоб краще зрозуміти цей процес і знайти його сильні та слабкі сторони, які людство може використовувати в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали, як "кричать" рослини, коли їм роблять боляче.