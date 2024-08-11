Зеркальный близнец и антиматерия: физики предложили объяснение неизвестной силы Вселенной

Вселенная-близнец является той загадочной силой, которая провоцирует быстрое увеличение космоса, считают ученые.

Related video

Какая-то неизвестная сила заставляет Вселенную увеличиваться в размерах со скоростью, которая постоянно растет. Считается, этой силой является загадочная темная энергия, но что она из себя представляет до сих пор не ясно. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Gravitation and Cosmology, считают, что на самом деле темной энергии не существует, а за увеличение Вселенной отвечает ее зеркальное отражение, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Пока что физики не могут сказать точно, что стоит за ускоренным расширением космоса. Предложенная в качестве фактора, стоящего за этим явлением, темная энергия, вызывает много споров, ведь непонятно, что это за сила и где ее источник. Существуют предположения, что гравитация ведет себя не так, как предсказывает общая теория относительности Эйнштейна в слишком больших масштабах. Также есть версия, что существует еще неизвестная физика, которая может это объяснить.

Авторы нового исследования считают, что процесс ускоренного увеличения космоса можно объяснить тем, что у нашей Вселенной существует ее зеркальное отражение, то есть антивселенная.

Если отмотать время назад на примерно 13,8 млрд лет к самому началу космоса, то тогда вся материя представляла собой чрезвычайно горячую материю, состоящую из субатомных частиц. Но что было до того, как они возникли? Предполагается, что существовала какая-то квантовая физика и нужна теория, которая могла бы объединить теорию относительности Эйнштейна и квантовую механику, чтобы объяснить, все происходящие в самом начале жизни Вселенной явления.

Авторы нового исследования говорят, что во время Большого взрыва возникли субатомные частицы материи и антиматерии, которые имели разные электрические заряды. Но теория физиков состоит в том, что могла возникнуть одновременно и наша Вселенная и антивселенная.

Авторы нового исследования говорят, что во время Большого взрыва возникли субатомные частицы материи и антиматерии, которые имели разные электрические заряды. Но теория физиков состоит в том, что могла возникнуть одновременно и наша Вселенная и антивселенная Фото: ScienceAlert

На самом деле, гипотеза о том, что существует много Вселенных не нова, и она пытается объяснить, почему пространство-время выглядит именно так, а не иначе. Физики в своем исследовании развивают появившуюся несколько лет назад теорию о том, что после Большого взрыва вселенная стала максимально однородной не в результате космической инфляции (первичного ускоренного расширения космоса), а потому, что она возникла вместе с зеркальным близнецом. Эта другая Вселенная имеет противоположное течение времени и идентичная нашей, но состоит из частиц, которые имеют противоположный известным частицам заряд. Проще говоря, она состоит из антиматерии.

Физики, используя теорию квантовой информации, считают, что две Вселенные имеют соединение в определенный период времени. Если действительно у нашей Вселенной есть зеркальный близнец, который ограничен энергетическими условиями общей теории относительности так же, как и наша Вселенная, то их запутанная совместная энергия может объяснить быстрое расширение космоса. То есть никакая темная энергия вовсе не нужна, считают физики.

Может показаться, что подобные теории являются фантастическими, но наблюдения за космосом показывают, что во Вселенной могут существовать частицы или силы, которые пока нельзя объяснить.

Как уже писал Фокус, к Земле летят 4 потока плазмы после вспышек на Солнце и ученые прогнозируют появление геомагнитной бури. Ее сила зависит от того, произойдет ли объединение разных корональных выбросов массы.

Также Фокус писал о новом исследовании, согласно которому нестабильность в поле Хиггса должна была привести к уничтожению Вселенной. Физики нашли причину, почему этого не случилось.