Дзеркальний близнюк і антиматерія: фізики запропонували пояснення невідомої сили Всесвіту

Всесвіт-близнюк є тією загадковою силою, яка провокує швидке збільшення космосу, вважають учені.

Related video

Якась невідома сила змушує Всесвіт збільшуватися в розмірах зі швидкістю, яка постійно зростає. Вважається, цією силою є загадкова темна енергія, але що вона з себе представляє досі не зрозуміло. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Gravitation and Cosmology, вважають, що насправді темної енергії не існує, а за збільшення Всесвіту відповідає його дзеркальне відображення, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Поки що фізики не можуть сказати точно, що стоїть за прискореним розширенням космосу. Запропонована як фактор, що стоїть за цим явищем, темна енергія, викликає багато суперечок, адже незрозуміло, що це за сила і де її джерело. Існують припущення, що гравітація поводиться не так, як пророкує загальна теорія відносності Ейнштейна в занадто великих масштабах. Також є версія, що існує ще невідома фізика, яка може це пояснити.

Автори нового дослідження вважають, що процес прискореного збільшення космосу можна пояснити тим, що у нашого Всесвіту існує його дзеркальне відображення, тобто антивсесвіт.

Якщо відмотати час назад на приблизно 13,8 млрд років до самого початку космосу, то тоді вся матерія являла собою надзвичайно гарячу матерію, яка складалася із субатомних частинок. Але що було до того, як вони виникли? Передбачається, що існувала якась квантова фізика і потрібна теорія, яка могла б об'єднати теорію відносності Ейнштейна і квантову механіку, щоб пояснити, всі явища, які відбувалися на самому початку життя Всесвіту.

Автори нового дослідження кажуть, що під час Великого вибуху виникли субатомні частинки матерії та антиматерії, які мали різні електричні заряди. Але теорія фізиків полягає в тому, що міг виникнути одночасно і наш Всесвіт, і антивсесвіт.

Автори нового дослідження кажуть, що під час Великого вибуху виникли субатомні частинки матерії та антиматерії, які мали різні електричні заряди. Але теорія фізиків полягає в тому, що міг виникнути одночасно і наш Всесвіт, і антивсесвіт Фото: ScienceAlert

Насправді, гіпотеза про те, що існує багато Всесвітів, не нова, і вона намагається пояснити, чому простір-час має саме такий, а не інший вигляд. Фізики у своєму дослідженні розвивають теорію, що з'явилася кілька років тому, — теорію про те, що після Великого вибуху всесвіт став максимально однорідним не внаслідок космічної інфляції (первинного прискореного розширення космосу), а тому, що він виник разом із дзеркальним близнюком. Цей інший Всесвіт має протилежний перебіг часу та ідентичний до нашого, але складається з частинок, які мають протилежний відомим частинкам заряд. Простіше кажучи, він складається з антиматерії.

Фізики, використовуючи теорію квантової інформації, вважають, що два Всесвіти мають з'єднання в певний період часу. Якщо справді у нашого Всесвіту є дзеркальний близнюк, який обмежений енергетичними умовами загальної теорії відносності так само, як і наш Всесвіт, то їхня заплутана спільна енергія може пояснити швидке розширення космосу. Тобто ніяка темна енергія зовсім не потрібна, вважають фізики.

Може здатися, що подібні теорії є фантастичними, але спостереження за космосом показують, що у Всесвіті можуть існувати частинки або сили, які поки що не можна пояснити.

Як уже писав Фокус, до Землі летять 4 потоки плазми після спалахів на Сонці і вчені прогнозують появу геомагнітної бурі. Її сила залежить від того, чи відбудеться об'єднання різних корональних викидів маси.

Також Фокус писав про нове дослідження, згідно з яким нестабільність у полі Хіггса мала призвести до знищення Всесвіту. Фізики знайшли причину, чому цього не сталося.