Питомец может сделать вас здоровее и счастливее, а вы — его: названы 5 способов

Широко известно, что питомцы могут помочь поддержать здоровье и благополучие людей и теперь ученые рассказали, как это сделать.

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Тысячи лет назад люди одомашнили кошек и собак и с тех пор не расстаются с питомцами. За это время нам многое удалось узнать о поведении и характере животных, однако наиболее любопытным является то, что питомцы, похоже, действительно могут сделать нас здоровее и счастливее. И это, похоже, работает в обе стороны, пишет Science Alert.

Научно доказано, что питомцы действительно могут помогать поддерживать здоровье и благополучие людей, однако по словам старшего преподавателя зоотехники Университета Ноттингем Трент Жаклин Бойд, эти выгоды должны быть взаимными.

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Наши питомцы — разумные существа, которые заслуживают того, чтобы к ним относились с заботой и уважением. Бойд назвала пять наиболее эффективных способов, как улучшить свое здоровье и здоровье питомца, а также стать счастливее.

Отдых и релаксация

Предыдущие исследования уже показали, что простого присутствия собаки достаточно, чтобы снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений у людей во время выполнения сложной задачи. Однако ученые обнаружили, что такой бонус человек получает лишь от присутствия знакомой собаки — увы, дружелюбный, но незнакомый пес не окажет такого влияния на человека.

В результате эксперты считают, что домашние животные могут быть важным источником комфорта и безопасности для своих владельцев. Но домашние животные также находят утешение в своих людях.

В то время как для некоторых домашних животных слишком много прикосновений или неуместные поглаживания могут быть стрессовыми и пугающими и приводить к агрессии или тревоге. Другие желают делить кровать со своими людьми.

Однако исследование показало, что сон с питомцем может негативно отразиться на здоровье человека, включая нарушение сна, возможность травм, а также передачу болезней и аллергии. Другие исследования также показали, что сон с вашим питомцем может также способствовать хорошему качеству сна, а также теплу, безопасности и общению.

Построение отношений

Эксперты утверждают, что построение отношений играет важную роль как для людей, так и для животных, в особенности это влияет на наше здоровье. Положительные отношения между человеком и питомцем — это те, которые признают ответственность владельца за благополучие и благополучие питомца. И наоборот, неблагополучные отношения с питомцами могут привести к травмам и агрессии.

По словам Бойд, чрезвычайно важно тренировать питомцев, используя методы, которые помогают развивать позитивное партнерство между человеком и животным. Это также помогает владельцам и питомцам иметь более оптимистичный взгляд на жизнь.

Друзья

Предыдущие исследования показали, что прогулка с питомцем на самом деле может принести больше пользу для здоровья, чем простые физические упражнения. Эксперты пришли к выводу, что домашние питомцы способны помочь укрепить дружбу и отношения, а также создают чувство общности — например, владельцы собак с большой вероятностью узнают людей в своем районе.

Результаты исследования показали, что собаки, вероятно, помогают владельцам строить более прочные дружеские связи с другими владельцами животных.

Питание

Статистика показывает, что по всему миру все больший процент животных страдает от ожирения. Ученые также заметили, что это имитирует то, что происходит в человеческой популяции, а диета и физические упражнения являются двумя основными способствующими факторами.

Частота ожирения у домашних собак, но не у кошек, связана с талией владельца, что предполагает причинно-следственную связь с образом жизни. Теперь эксперты считают, что помогая людям принимать более здоровые решения в отношении питания своих питомцев, можно также поощрять более здоровое питание и у самих людей.

Активность

Не секрет, что регулярная физическая активность имеет множество преимуществ для здоровья человека и животного. В то же время ходьба — экономически эффективный и относительно доступный способ для большинства владельцев и самих питомцев улучшить свое физическое здоровье и общее благополучие.

По словам Бойд, жизнь с питомцем на самом деле может быть взаимовыгодной, здоровой и счастливой, главное придерживаться основных правил и заботиться о здоровье и благополучии человека.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются выяснить, какое животное самое умное.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.