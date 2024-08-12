Вихованець може зробити вас здоровішими й щасливішими, а ви — його: названо 5 способів

Широко відомо, що домашні улюбленці можуть допомогти підтримати здоров'я і добробуту людей, і тепер вчені розповіли, як це зробити.

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Тисячі років тому люди одомашнили кішок і собак і відтоді не розлучаються з вихованцями. За цей час нам багато чого вдалося дізнатися про поведінку і характер тварин, проте найцікавішим є те, що улюбленці, схоже, справді можуть зробити нас здоровішими та щасливішими. І це, схоже, працює в обидва боки, пише Science Alert.

Науково доведено, що домашні улюбленці справді можуть допомагати підтримувати здоров'я і добробуту людей, однак, за словами старшого викладача зоотехніки Університету Ноттінгем Трент Жаклін Бойд, ці вигоди мають бути взаємними.

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Наші вихованці — розумні істоти, які заслуговують на те, щоб до них ставилися з турботою і повагою. Бойд назвала п'ять найефективніших способів, як поліпшити своє здоров'я і здоров'я улюбленця, а також стати щасливішими.

Відпочинок і релаксація

Попередні дослідження вже показали, що простої присутності собаки достатньо, щоб знизити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень у людей під час виконання складного завдання. Однак учені виявили, що такий бонус людина отримує лише від присутності знайомого собаки — на жаль, доброзичливий, але незнайомий пес не матиме такого впливу на людину.

У результаті експерти вважають, що домашні тварини можуть бути важливим джерелом комфорту і безпеки для своїх власників. Але домашні тварини також знаходять розраду у своїх людях.

У той час як для деяких домашніх тварин занадто багато дотиків або недоречні погладжування можуть бути стресовими й лячним та призводити до агресії або тривоги. Інші бажають ділити ліжко зі своїми людьми.

Однак дослідження показало, що сон з улюбленцем може негативно позначитися на здоров'ї людини, включно з порушенням сну, можливістю травм, а також передачею хвороб і алергії. Інші дослідження також засвідчили, що сон із вашим улюбленцем може також сприяти гарній якості сну, а також теплу, безпеці та спілкуванню.

Побудова відносин

Експерти стверджують, що побудова відносин відіграє важливу роль як для людей, так і для тварин, особливо це впливає на наше здоров'я. Позитивні стосунки між людиною й улюбленцем — це ті, які визнають відповідальність власника за добробуту улюбленця. І навпаки, нещасливі стосунки з вихованцями можуть призвести до травм і агресії.

За словами Бойд, надзвичайно важливо тренувати улюбленців, використовуючи методи, які допомагають розвивати позитивне партнерство між людиною і твариною. Це також допомагає власникам і вихованцям мати більш оптимістичний погляд на життя.

Друзі

Попередні дослідження показали, що прогулянка з улюбленцем насправді може принести більше користі для здоров'я, ніж прості фізичні вправи. Експерти дійшли висновку, що домашні улюбленці здатні допомогти зміцнити дружбу і стосунки, а також створюють почуття спільності — наприклад, власники собак з великою ймовірністю впізнають людей у своєму районі.

Результати дослідження показали, що собаки, ймовірно, допомагають власникам будувати міцніші дружні зв'язки з іншими власниками тварин.

Харчування

Статистика показує, що по всьому світу дедалі більший відсоток тварин страждає від ожиріння. Науковці також помітили, що це імітує те, що відбувається в людській популяції, а дієта та фізичні вправи є двома основними сприятливими факторами.

Частота ожиріння у домашніх собак, але не у кішок, пов'язана з талією власника, що передбачає причинно-наслідковий зв'язок зі способом життя. Тепер експерти вважають, що допомагаючи людям ухвалювати більш здорові рішення щодо харчування своїх улюбленців, можна також заохочувати більш здорове харчування та у самих людей.

Активність

Не секрет, що регулярна фізична активність має безліч переваг для здоров'я людини та тварини. Водночас ходьба — економічно ефективний і відносно доступний спосіб для більшості власників і самих улюбленців поліпшити своє фізичне здоров'я і загальний добробут.

За словами Бойд, життя з улюбленцем насправді може бути взаємовигідним, здоровим і щасливим, головне дотримуватися основних правил і дбати про здоров'я і добробут людини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються з'ясувати, яка тварина найрозумніша.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.