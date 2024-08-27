Глубоководный демон из кошмаров: ученые назвали рыбу с рекордно большими зубами (видео)

В океане обитает экстремально зубастая рыба — ее зубы считают рекордно большими в сравнении с ее головой.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества живых существ. Некоторые из них хорошо известны науке, другие все еще остаются не открытыми, а третьи — сбивают с толку ученых. Например, год назад на дне Тихого океана ученые обнаружили загадочное золотое яйцо, с тех пор прошло больше года, но ученые до сих пор не знают, кому оно принадлежит, пишет IFLScience.

Не секрет, что больше всего загадочных и жутких созданий обитают в сумеречной зоне океана — глубоком слое, куда не достигают солнечные лучи. Теперь ученые рассказали об экстремально зубастой рыбе, и это вовсе не большая белая акула. Речь идет о гадюка Слоуна (Chauliodus sloani), также известной как глубоководный демон из ваших кошмаров. Этот вид заработал свою репутацию благодаря своим рекордно большим зубам, по крайней мере в сравнении с их головой.

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Данные Книги рекордов Гиннесса свидетельствуют о том, что гадюка Слоуна — рыба с самыми большими зубами по отношению к размеру ее головы. Фактически они составляют чуть больше половины длины ее головы.

К счастью для исследователей, рыба с гигантскими зубами достигает в длину не больше 35 сантиметров, а ее зубы в действительности меньше 1 сантиметра. Впрочем, эти новости являются хорошими лишь для людей, ученые отмечают, что для других костных рыб и ракообразных в океане рыба-гадюка Слоуна является силой, с которой все же приходится считаться.

Но большие зубы не единственная изюминка гадюки Слоуна — бока этих рыб покрыты небольшими светоизлучающими органами, известными как фотофоры, мигающие сине-зеленым и желтым светом. Мигающие огни не только помогают скрыть силуэт рыбы-гадюки от хищников, но также помогают хищникам приманить добычу.

Любопытно, что представители этого вида способны охотиться и на достаточно крупную добычу. Казалось бы, их огромные зубы должны были бы мешать им сделать это, но рыбы-гадюки нашли, как обойти этот момент. Ученые обнаружили, что гадюки Слоуна способны разжимать свои челюсти, позволяя рту раскрываться на 90 градусов.

В сочетании со способностью расширять желудок, это позволяет рыбе-гадюке поглощать добычу, составляющую 63% от длины ее собственного тела. Учитывая это, не так уж и удивительно, что рыбы этого рода, как полагают ученые, едят лишь каждые 12 дней.

Как только рыба проглатывает добычу, челюсти защелкиваются. Их укус настолько силен, что первый позвонок рыбы-гадюки Слоуна, который находится за ее головой, эволюционировал, чтобы действовать как амортизатор.

Не менее удивительным выглядит и то, что рыбы-гадюки способны поворачивать свои зубы внутрь, создавая таким образом клетку, которая помогает им удерживать добычу внутри пасти.

Ранее Фокус писал о том, что глубоководные чудаки удивили ученых: плавают наперевес с огромной удочкой и вверх тормашками.