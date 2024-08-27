Глибоководний демон із кошмарів: учені назвали рибу з рекордно великими зубами (відео)

В океані мешкає екстремально зубаста риба — її зуби вважають рекордно великими порівняно з її головою.

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Океан вкриває більш ніж половину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості живих істот. Деякі з них добре відомі науці, інші все ще залишаються не відкритими, а треті — збивають з пантелику вчених. Наприклад, рік тому на дні Тихого океану вчені виявили загадкове золоте яйце, відтоді минуло понад рік, але вчені досі не знають, кому воно належить, пише IFLScience.

Не секрет, що найбільше загадкових і моторошних створінь мешкають у сутінковій зоні океану — глибокому шарі, куди не досягають сонячні промені. Тепер учені розповіли про екстремально зубасту рибу, і це зовсім не велика біла акула. Йдеться про гадюку Слоуна (Chauliodus sloani), також відому як глибоководний демон із ваших кошмарів. Цей вид заробив свою репутацію завдяки своїм рекордно великим зубам, принаймні порівняно з їхньою головою.

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Дані Книги рекордів Гіннесса свідчать про те, що гадюка Слоуна — риба з найбільшими зубами щодо розміру її голови. Фактично вони становлять трохи більшу частину довжини її голови.

На щастя для дослідників, риба з велетенськими зубами сягає в довжину не більше 35 сантиметрів, а її зуби насправді менші за 1 сантиметр. Утім, ці новини є хорошими лише для людей, вчені зазначають, що для інших кісткових риб і ракоподібних в океані риба-гадюка Слоуна є силою, з якою все ж таки доводиться рахуватися.

Але великі зуби не єдина родзинка гадюки Слоуна — боки цих риб вкриті невеликими світловипромінювальними органами, відомими як фотофори, що блимають синьо-зеленим і жовтим світлом. Миготливі вогні не тільки допомагають приховати силует риби-гадюки від хижаків, але також допомагають хижакам приманити здобич.

Цікаво, що представники цього виду здатні полювати й на досить велику здобич. Здавалося б, їхні величезні зуби мали б заважати їм зробити це, але риби-гадюки знайшли, як обійти цей момент. Вчені виявили, що гадюки Слоуна здатні розтискати свої щелепи, дозволяючи роту розкриватися на 90 градусів.

У поєднанні зі здатністю розширювати шлунок, це дає змогу рибі-гадюці поглинати здобич, що становить 63% від довжини її власного тіла. З огляду на це, не так вже й дивно, що риби цього роду, як вважають вчені, їдять лише кожні 12 днів.

Щойно риба проковтує здобич, щелепи замикаються. Їхній укус настільки сильний, що перший хребець риби-гадюки Слоуна, який знаходиться за її головою, еволюціонував, щоб діяти як амортизатор.

Не менш дивовижним виглядає і те, що риби-гадюки здатні повертати свої зуби всередину, створюючи таким чином клітку, яка допомагає їм утримувати здобич всередині пащі.

Раніше Фокус писав про те, що глибоководні диваки здивували вчених: плавають напереваги з величезною вудкою і догори дриґом.