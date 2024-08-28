Плохие новости для темной материи: физики сделали важное открытие, которое многое меняет

Ученые не смогли найти предполагаемую частицу темной материи, но теперь точно знают, какая она должна быть.

Related video

Международная группа физиков подвела итоги многомесячных экспериментов по поиску темной материи с помощью самого чувствительного в мире детектора LUX-ZEPLIN. Она находится на глубине 1,5 км под землей в штате Южная Дакота, США и позволяет обнаружить неуловимые гипотетические частицы. Увы, темную материю физикам обнаружить не удалось, но зато они выяснили, какой должна быть частица, из которой состоит загадочное вещество, пишет ABC News.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Самый лучший детектор темной материи в мире под названием LUX-ZEPLIN, имеет в 5 раз большую чувствительность, чем другие подобные устройства для обнаружения неуловимых гипотетических частиц, составляющих загадочную темную материю.

Темная материя – что это еще раз

Уже много десятилетий астрофизики знают, что галактики и скопления галактик движутся и действуют таким образом, что это предполагает наличие значительно большего вещества в них, чем можно увидеть. Эти невидимым веществом и является темная материя. Хотя она и составляет примерно 85% массы Вселенной, ее нельзя увидеть напрямую, ведь темная материя не излучает и поглощает свет.

Темная материя – из чего она состоит?

До сих пор физики не знают из чего состоит темная материя, но ученые смогли сузить круг предполагаемых частиц за последние годы. Например, предполагается, что темная материя может состоять из первичных черных дыр или частиц под названием аксионы. Но большинство физиков считают, что темная материя, вероятно, состоит из слабовзаимодействующих массивных частиц или вимпов. Но пока что эти частицы найти не удалось.

Самый лучший детектор темной материи в мире под названием LUX-ZEPLIN, имеет в 5 раз большую чувствительность, чем другие подобные устройства для обнаружения неуловимых гипотетических частиц, составляющих загадочную темную материю Фото: ABC News

В поисках загадочных частиц

Физики потерпели неудачу в поисках одного из главных претендентов на неуловимую темную материю после анализа данных, полученных в результате много месячных экспериментов с помощью детектора LUX-ZEPLIN. Именно с его помощью можно обнаружить вимпы, когда они сталкиваются частицами обычной материи.

Но на самом деле физики не очень расстроены результатом, ведь эксперименты позволили выяснить, что если вимпы существуют, то их масса не может быть примерно в 10 раз больше массы протона или 9 гигаэлектронвольт на сантиметр квадратный.

Ученые считают, что сейчас важно понять, где не нужно искать темную материю и полученный результат дает важную информацию об этом.

В то же время физики говорят, что они провели не полный анализ полученных данных, а потому остается возможность, что частица темной материи все же была найдена. Но это очень маленькая возможность. В любом случае результаты исследования не доказывают, что темной материи не существует. Ведь, вероятно, просто нужны более чувствительные детекторы.

Фокус также писал о том, как Солнечная система оказалась в огромной пустоте шириной 1000 световых лет. Солнечная система находится внутри структуры под названием Местный пузырь, которая имеет очень низкую плотность и жестокую историю создания.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, как возникают так называемые сверхяркие сверхновые. В этом замешана смерть звезд и огромный выброс энергии.