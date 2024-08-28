Погані новини для темної матерії: фізики зробили важливе відкриття, яке багато що змінює

Учені не змогли знайти передбачувану частинку темної матерії, але тепер точно знають, якою вона має бути.

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Міжнародна група фізиків підбила підсумки багатомісячних експериментів з пошуку темної матерії за допомогою найчутливішого у світі детектора LUX-ZEPLIN. Вона розташована на глибині 1,5 км під землею в штаті Південна Дакота, США і дає змогу виявити невловимі гіпотетичні частинки. На жаль, темну матерію фізикам виявити не вдалося, але зате вони з'ясували, якою має бути частинка, з якої складається загадкова речовина, пише ABC News.

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Найкращий детектор темної матерії у світі, що має назву LUX-ZEPLIN, має в 5 разів більшу чутливість, ніж інші подібні пристрої для виявлення невловимих гіпотетичних частинок, що складають загадкову темну матерію.

Темна матерія — що це ще раз

Уже багато десятиліть астрофізики знають, що галактики і скупчення галактик рухаються і діють таким чином, що це передбачає наявність значно більшої речовини в них, ніж можна побачити. Цією невидимою речовиною і є темна матерія. Хоча вона і становить приблизно 85% маси Всесвіту, її не можна побачити напряму, адже темна матерія не випромінює і не поглинає світло.

Темна матерія — з чого вона складається?

Досі фізики не знають, з чого складається темна матерія, але вчені змогли звузити коло ймовірних частинок за останні роки. Наприклад, припускають, що темна матерія може складатися з первинних чорних дір або частинок під назвою аксіони. Але більшість фізиків вважають, що темна матерія, ймовірно, складається зі слабко взаємодіючих масивних частинок або вімпів. Але поки що ці частинки знайти не вдалося.

Найкращий детектор темної матерії у світі, що має назву LUX-ZEPLIN, має в 5 разів більшу чутливість, ніж інші подібні пристрої для виявлення невловимих гіпотетичних частинок, що складають загадкову темну матерію. Фото: ABC News

У пошуках загадкових частинок

Фізики зазнали невдачі в пошуках одного з головних претендентів на невловиму темну матерію після аналізу даних, отриманих у результаті багатомісячних експериментів за допомогою детектора LUX-ZEPLIN. Саме з його допомогою можна виявити вімпи, коли вони стикаються частинками звичайної матерії.

Але насправді фізики не дуже засмучені результатом, адже експерименти дали змогу з'ясувати, що якщо вімпи існують, то їхня маса не може бути приблизно в 10 разів більшою за масу протона або 9 гігаелектронвольт на сантиметр квадратний.

Вчені вважають, що зараз важливо зрозуміти, де не потрібно шукати темну матерію і отриманий результат дає важливу інформацію про це.

Водночас фізики кажуть, що вони провели неповний аналіз отриманих даних, а тому залишається можливість, що частка темної матерії все ж була знайдена. Але це дуже маленька можливість. У будь-якому разі результати дослідження не доводять, що темної матерії не існує. Адже, ймовірно, просто потрібні більш чутливі детектори.

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