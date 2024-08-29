Люди и собаки смогут общаться с помощью звуковых панелей: ученые сделали первый шаг

Исследователи считают, что сделали первый шаг в выяснении того, смогут ли люди использовать специальные звуковые панели для общения со своими питомцами.

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Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще слишком мало известно об этих животных. Ученые годами работают над тем, чтобы узнать о них больше и теперь заявляют, что сделали "необходимый первый шаг" в выяснении того, сможем ли мы когда-нибудь использовать кнопочные устройства для общения со своими питомцами, пишет The Guardian.

По словам ведущего автора исследования, профессора Федерико Россано из Калифорнийского университета в Сан-Диего, они с коллегами сделали первый шаг в выяснении этого вопроса, показав, что собаки, обученные использовать такие устройства, реагируют на предварительно записанные слова так же, как и на произнесенные.

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В ходе эксперимента они показали, что животные обращают внимание на слова, воспроизведенные на звуковой панели, и воспроизводят соответствующие действия независимо от внешних сигналов и того, кто конкретно произносит слово. Команда признает, что их работа не является "ошеломляющей", однако она, безусловно, является необходимым первым шагом, если мы хотим когда-то поговорить со своими питомцами с помощью цифровых панелей.

Отметим, что в последние годы популярность кнопочных звуковых панелей резко возросла, а социальные сети заполнены роликами с собаками, использующими это оборудование. Однако у ученых возникли сомнения, действительно ли животные реагируют на звуки устройства или реагируют на поведение и язык тела хозяина.

В ходе исследования профессор Россано с коллегами провели два эксперимента, в которых приняли участие 59 собак, все из них были обучены использовать звуковую панель. В первом эксперименте исследователь использовал цветные наклейки, чтобы закрыть кнопки на звуковой панели собаки, предварительно записанные для слов "вне/снаружи", "играть/игрушка" и "еда/есть/ужин/голодный". После этого второй исследователь нажимал на кнопку, не зная, что она значит, а поведение животного в этот момент было записано.

Результаты эксперимента показывают, что вероятность того, что собаки будут демонстрировать игровое поведение повышалась примерно в семь раз после нажатия кнопки "игрушка" и "вне/снаружи", однако ничего подобного не наблюдалось при нажатии кнопки "еда". По мнению команды, наиболее важным результатом оказалось то, что результаты сохранялись стабильными независимо от того, кто нажимал на кнопки.

Теперь ученые планируют проверить, могут ли собаки нажимать правильную кнопку в определенных ситуациях. По словам профессора Россано, эта работа может помочь исследовать то, насколько хорошо животные понимают те или иные слова. В дальнейшем ученые надеются понять, смогут ли люди и животные использовать эти панели для общения.

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